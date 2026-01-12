- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
6
盈利交易:
5 (83.33%)
亏损交易:
1 (16.67%)
最好交易:
398.00 USD
最差交易:
-302.00 USD
毛利:
1 764.55 USD (22 006 pips)
毛利亏损:
-302.00 USD (3 000 pips)
最大连续赢利:
5 (1 764.55 USD)
最大连续盈利:
1 764.55 USD (5)
夏普比率:
0.98
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
1 一天
采收率:
4.84
长期交易:
5 (83.33%)
短期交易:
1 (16.67%)
利润因子:
5.84
预期回报:
243.76 USD
平均利润:
352.91 USD
平均损失:
-302.00 USD
最大连续失误:
1 (-302.00 USD)
最大连续亏损:
-302.00 USD (1)
每月增长:
5.33%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
302.00 USD
最大值:
302.00 USD (1.21%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.5K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|19K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +398.00 USD
最差交易: -302 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1 764.55 USD
最大连续亏损: -302.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
