- 자본
- 축소
트레이드:
13
이익 거래:
6 (46.15%)
손실 거래:
7 (53.85%)
최고의 거래:
495.45 USD
최악의 거래:
-307.11 USD
총 수익:
2 260.00 USD (27 006 pips)
총 손실:
-1 834.04 USD (18 109 pips)
연속 최대 이익:
5 (1 764.55 USD)
연속 최대 이익:
1 764.55 USD (5)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
93.87%
최대 입금량:
1.98%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
0.32
롱(주식매수):
10 (76.92%)
숏(주식차입매도):
3 (23.08%)
수익 요인:
1.23
기대수익:
32.77 USD
평균 이익:
376.67 USD
평균 손실:
-262.01 USD
연속 최대 손실:
5 (-1 330.04 USD)
연속 최대 손실:
-1 330.04 USD (5)
월별 성장률:
1.86%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
302.00 USD
최대한의:
1 330.04 USD (5.03%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.23% (1 330.04 USD)
자본금별:
2.04% (631.31 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|426
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|8.9K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +495.45 USD
최악의 거래: -307 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +1 764.55 USD
연속 최대 손실: -1 330.04 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
Auto Trade
Balance : $30.000
Cooked by TimeFreedom.id
Balance : $30.000
Start Trade : January 7, 2026
Lot : 0.1
Pair : XAUUSD & EURJPY
Broker : MaxRichGroup
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 78 USD
2%
0
0
USD
USD
30K
USD
USD
1
0%
13
46%
94%
1.23
32.77
USD
USD
4%
1:50