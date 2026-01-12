- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
13
Transacciones Rentables:
6 (46.15%)
Transacciones Irrentables:
7 (53.85%)
Mejor transacción:
495.45 USD
Peor transacción:
-307.11 USD
Beneficio Bruto:
2 260.00 USD (27 006 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 834.04 USD (18 109 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (1 764.55 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 764.55 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
91.79%
Carga máxima del depósito:
1.98%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
22 horas
Factor de Recuperación:
0.32
Transacciones Largas:
10 (76.92%)
Transacciones Cortas:
3 (23.08%)
Factor de Beneficio:
1.23
Beneficio Esperado:
32.77 USD
Beneficio medio:
376.67 USD
Pérdidas medias:
-262.01 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-1 330.04 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 330.04 USD (5)
Crecimiento al mes:
1.86%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
302.00 USD
Máxima:
1 330.04 USD (5.03%)
Reducción relativa:
De balance:
4.23% (1 330.04 USD)
De fondos:
2.04% (631.31 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|426
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|8.9K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +495.45 USD
Peor transacción: -307 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +1 764.55 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 330.04 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
otros 197...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Auto Trade
Balance : $30.000
Cooked by TimeFreedom.id
Balance : $30.000
Start Trade : January 7, 2026
Lot : 0.1
Pair : XAUUSD & EURJPY
Broker : MaxRichGroup
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
78 USD al mes
2%
0
0
USD
USD
30K
USD
USD
1
0%
13
46%
92%
1.23
32.77
USD
USD
4%
1:50