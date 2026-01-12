SeñalesSecciones
Kristianus Nugroho Pudyantoro

Auto Trade CVE by TFID

Kristianus Nugroho Pudyantoro
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 78 USD al mes
incremento desde 2026 2%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
13
Transacciones Rentables:
6 (46.15%)
Transacciones Irrentables:
7 (53.85%)
Mejor transacción:
495.45 USD
Peor transacción:
-307.11 USD
Beneficio Bruto:
2 260.00 USD (27 006 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 834.04 USD (18 109 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (1 764.55 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 764.55 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
91.79%
Carga máxima del depósito:
1.98%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
22 horas
Factor de Recuperación:
0.32
Transacciones Largas:
10 (76.92%)
Transacciones Cortas:
3 (23.08%)
Factor de Beneficio:
1.23
Beneficio Esperado:
32.77 USD
Beneficio medio:
376.67 USD
Pérdidas medias:
-262.01 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-1 330.04 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 330.04 USD (5)
Crecimiento al mes:
1.86%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
302.00 USD
Máxima:
1 330.04 USD (5.03%)
Reducción relativa:
De balance:
4.23% (1 330.04 USD)
De fondos:
2.04% (631.31 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 426
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 8.9K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +495.45 USD
Peor transacción: -307 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +1 764.55 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 330.04 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real16
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
ADSS-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
AIGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
otros 197...
Auto Trade

Cooked by TimeFreedom.id

Balance : $30.000
Start Trade : January 7, 2026
Lot : 0.1
Pair : XAUUSD & EURJPY
Broker : MaxRichGroup


No hay comentarios
2026.01.13 16:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 15:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 09:21
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.12 09:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 09:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
