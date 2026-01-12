SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Harapan Jaya
Yusufa Rozaqi

Harapan Jaya

Yusufa Rozaqi
0 inceleme
13 hafta
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
27 (79.41%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (20.59%)
En iyi işlem:
258.47 EUR
En kötü işlem:
-62.27 EUR
Brüt kâr:
1 541.30 EUR (17 367 pips)
Brüt zarar:
-293.35 EUR (11 509 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (1 362.38 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 362.38 EUR (18)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
9 gün
Düzelme faktörü:
4.25
Alış işlemleri:
17 (50.00%)
Satış işlemleri:
17 (50.00%)
Kâr faktörü:
5.25
Beklenen getiri:
36.70 EUR
Ortalama kâr:
57.09 EUR
Ortalama zarar:
-41.91 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-293.35 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-293.35 EUR (7)
Aylık büyüme:
96.91%
Algo alım-satım:
67%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
114.43 EUR
Maksimum:
293.35 EUR (24.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 18
AUDUSD 14
archived 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.6K
AUDUSD -284
archived 154
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 16K
AUDUSD -9.8K
archived 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +258.47 EUR
En kötü işlem: -62 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +1 362.38 EUR
Maksimum ardışık zarar: -293.35 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 3
TTCM-Live3
0.00 × 14
Aglobe-Live-1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 3
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 2
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 11
ICMarkets-Live17
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ACYCapital-Live02
0.00 × 9
Axi-US07-Live
0.00 × 3
Exness-Real7
0.00 × 2
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 8
TitanFX-05
0.00 × 8
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
189 daha fazla...
This strategy focuses on sustainable price movements with disciplined risk management.
İnceleme yok
2026.01.12 01:17
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 15.91% of days out of the 88 days of the signal's entire lifetime.
