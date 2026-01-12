信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Harapan Jaya
Yusufa Rozaqi

Harapan Jaya

Yusufa Rozaqi
0条评论
13
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-3
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
34
盈利交易:
27 (79.41%)
亏损交易:
7 (20.59%)
最好交易:
258.47 EUR
最差交易:
-62.27 EUR
毛利:
1 541.30 EUR (17 367 pips)
毛利亏损:
-293.35 EUR (11 509 pips)
最大连续赢利:
18 (1 362.38 EUR)
最大连续盈利:
1 362.38 EUR (18)
夏普比率:
0.39
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
9 天
采收率:
4.25
长期交易:
17 (50.00%)
短期交易:
17 (50.00%)
利润因子:
5.25
预期回报:
36.70 EUR
平均利润:
57.09 EUR
平均损失:
-41.91 EUR
最大连续失误:
7 (-293.35 EUR)
最大连续亏损:
-293.35 EUR (7)
每月增长:
96.91%
算法交易:
67%
结余跌幅:
绝对:
114.43 EUR
最大值:
293.35 EUR (24.88%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 EUR)
净值:
0.00% (0.00 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 18
AUDUSD 14
archived 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1.6K
AUDUSD -284
archived 154
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 16K
AUDUSD -9.8K
archived 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +258.47 EUR
最差交易: -62 EUR
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +1 362.38 EUR
最大连续亏损: -293.35 EUR

This strategy focuses on sustainable price movements with disciplined risk management.
没有评论
2026.01.12 01:17
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 15.91% of days out of the 88 days of the signal's entire lifetime.
查看详细统计，请 登录 或者 注册