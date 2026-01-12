- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
34
盈利交易:
27 (79.41%)
亏损交易:
7 (20.59%)
最好交易:
258.47 EUR
最差交易:
-62.27 EUR
毛利:
1 541.30 EUR (17 367 pips)
毛利亏损:
-293.35 EUR (11 509 pips)
最大连续赢利:
18 (1 362.38 EUR)
最大连续盈利:
1 362.38 EUR (18)
夏普比率:
0.39
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
9 天
采收率:
4.25
长期交易:
17 (50.00%)
短期交易:
17 (50.00%)
利润因子:
5.25
预期回报:
36.70 EUR
平均利润:
57.09 EUR
平均损失:
-41.91 EUR
最大连续失误:
7 (-293.35 EUR)
最大连续亏损:
-293.35 EUR (7)
每月增长:
96.91%
算法交易:
67%
结余跌幅:
绝对:
114.43 EUR
最大值:
293.35 EUR (24.88%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 EUR)
净值:
0.00% (0.00 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|AUDUSD
|14
|archived
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.6K
|AUDUSD
|-284
|archived
|154
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|16K
|AUDUSD
|-9.8K
|archived
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +258.47 EUR
最差交易: -62 EUR
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +1 362.38 EUR
最大连续亏损: -293.35 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
TTCM-Live3
|0.00 × 14
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ACYCapital-Live02
|0.00 × 9
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4

