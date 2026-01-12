- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
34
Negociações com lucro:
27 (79.41%)
Negociações com perda:
7 (20.59%)
Melhor negociação:
258.47 EUR
Pior negociação:
-62.27 EUR
Lucro bruto:
1 541.30 EUR (17 367 pips)
Perda bruta:
-293.35 EUR (11 509 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (1 362.38 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
1 362.38 EUR (18)
Índice de Sharpe:
0.39
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
9 dias
Fator de recuperação:
4.25
Negociações longas:
17 (50.00%)
Negociações curtas:
17 (50.00%)
Fator de lucro:
5.25
Valor esperado:
36.70 EUR
Lucro médio:
57.09 EUR
Perda média:
-41.91 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-293.35 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-293.35 EUR (7)
Crescimento mensal:
96.91%
Algotrading:
67%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
114.43 EUR
Máximo:
293.35 EUR (24.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|AUDUSD
|14
|archived
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.6K
|AUDUSD
|-284
|archived
|154
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|16K
|AUDUSD
|-9.8K
|archived
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +258.47 EUR
Pior negociação: -62 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +1 362.38 EUR
Máxima perda consecutiva: -293.35 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
TTCM-Live3
|0.00 × 14
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ACYCapital-Live02
|0.00 × 9
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
This strategy focuses on sustainable price movements with disciplined risk management.
Sem comentários