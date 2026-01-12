SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Harapan Jaya
Yusufa Rozaqi

Harapan Jaya

Yusufa Rozaqi
0 comentários
13 semanas
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-3
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
34
Negociações com lucro:
27 (79.41%)
Negociações com perda:
7 (20.59%)
Melhor negociação:
258.47 EUR
Pior negociação:
-62.27 EUR
Lucro bruto:
1 541.30 EUR (17 367 pips)
Perda bruta:
-293.35 EUR (11 509 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (1 362.38 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
1 362.38 EUR (18)
Índice de Sharpe:
0.39
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
9 dias
Fator de recuperação:
4.25
Negociações longas:
17 (50.00%)
Negociações curtas:
17 (50.00%)
Fator de lucro:
5.25
Valor esperado:
36.70 EUR
Lucro médio:
57.09 EUR
Perda média:
-41.91 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-293.35 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-293.35 EUR (7)
Crescimento mensal:
96.91%
Algotrading:
67%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
114.43 EUR
Máximo:
293.35 EUR (24.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 18
AUDUSD 14
archived 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.6K
AUDUSD -284
archived 154
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 16K
AUDUSD -9.8K
archived 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +258.47 EUR
Pior negociação: -62 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +1 362.38 EUR
Máxima perda consecutiva: -293.35 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 3
TTCM-Live3
0.00 × 14
Aglobe-Live-1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 3
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 2
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 11
ICMarkets-Live17
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ACYCapital-Live02
0.00 × 9
Axi-US07-Live
0.00 × 3
Exness-Real7
0.00 × 2
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 8
TitanFX-05
0.00 × 8
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
189 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
This strategy focuses on sustainable price movements with disciplined risk management.
Sem comentários
2026.01.12 01:17
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 15.91% of days out of the 88 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar