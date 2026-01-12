SegnaliSezioni
Yusufa Rozaqi

Harapan Jaya

Yusufa Rozaqi
0 recensioni
13 settimane
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
27 (79.41%)
Loss Trade:
7 (20.59%)
Best Trade:
258.47 EUR
Worst Trade:
-62.27 EUR
Profitto lordo:
1 541.30 EUR (17 367 pips)
Perdita lorda:
-293.35 EUR (11 509 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (1 362.38 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 362.38 EUR (18)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
4.25
Long Trade:
17 (50.00%)
Short Trade:
17 (50.00%)
Fattore di profitto:
5.25
Profitto previsto:
36.70 EUR
Profitto medio:
57.09 EUR
Perdita media:
-41.91 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-293.35 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-293.35 EUR (7)
Crescita mensile:
96.91%
Algo trading:
67%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
114.43 EUR
Massimale:
293.35 EUR (24.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 18
AUDUSD 14
archived 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.6K
AUDUSD -284
archived 154
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 16K
AUDUSD -9.8K
archived 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +258.47 EUR
Worst Trade: -62 EUR
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +1 362.38 EUR
Massima perdita consecutiva: -293.35 EUR

This strategy focuses on sustainable price movements with disciplined risk management.
Non ci sono recensioni
2026.01.12 01:17
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 15.91% of days out of the 88 days of the signal's entire lifetime.
