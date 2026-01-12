SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Harapan Jaya
Yusufa Rozaqi

Harapan Jaya

Yusufa Rozaqi
0 avis
13 semaines
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
34
Bénéfice trades:
27 (79.41%)
Perte trades:
7 (20.59%)
Meilleure transaction:
258.47 EUR
Pire transaction:
-62.27 EUR
Bénéfice brut:
1 541.30 EUR (17 367 pips)
Perte brute:
-293.35 EUR (11 509 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (1 362.38 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 362.38 EUR (18)
Ratio de Sharpe:
0.39
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
9 jours
Facteur de récupération:
4.25
Longs trades:
17 (50.00%)
Courts trades:
17 (50.00%)
Facteur de profit:
5.25
Rendement attendu:
36.70 EUR
Bénéfice moyen:
57.09 EUR
Perte moyenne:
-41.91 EUR
Pertes consécutives maximales:
7 (-293.35 EUR)
Perte consécutive maximale:
-293.35 EUR (7)
Croissance mensuelle:
96.91%
Algo trading:
67%
Prélèvement par solde:
Absolu:
114.43 EUR
Maximal:
293.35 EUR (24.88%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 18
AUDUSD 14
archived 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.6K
AUDUSD -284
archived 154
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 16K
AUDUSD -9.8K
archived 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +258.47 EUR
Pire transaction: -62 EUR
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +1 362.38 EUR
Perte consécutive maximale: -293.35 EUR

This strategy focuses on sustainable price movements with disciplined risk management.
Aucun avis
2026.01.12 01:17
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 15.91% of days out of the 88 days of the signal's entire lifetime.
