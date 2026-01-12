СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Harapan Jaya
Yusufa Rozaqi

Harapan Jaya

Yusufa Rozaqi
0 отзывов
13 недель
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-3
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
34
Прибыльных трейдов:
27 (79.41%)
Убыточных трейдов:
7 (20.59%)
Лучший трейд:
258.47 EUR
Худший трейд:
-62.27 EUR
Общая прибыль:
1 541.30 EUR (17 367 pips)
Общий убыток:
-293.35 EUR (11 509 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (1 362.38 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 362.38 EUR (18)
Коэффициент Шарпа:
0.39
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
9 дней
Фактор восстановления:
4.25
Длинных трейдов:
17 (50.00%)
Коротких трейдов:
17 (50.00%)
Профит фактор:
5.25
Мат. ожидание:
36.70 EUR
Средняя прибыль:
57.09 EUR
Средний убыток:
-41.91 EUR
Макс. серия проигрышей:
7 (-293.35 EUR)
Макс. убыток в серии:
-293.35 EUR (7)
Прирост в месяц:
96.91%
Алготрейдинг:
67%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
114.43 EUR
Максимальная:
293.35 EUR (24.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 EUR)
По эквити:
0.00% (0.00 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 18
AUDUSD 14
archived 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.6K
AUDUSD -284
archived 154
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 16K
AUDUSD -9.8K
archived 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +258.47 EUR
Худший трейд: -62 EUR
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +1 362.38 EUR
Макс. убыток в серии: -293.35 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 3
TTCM-Live3
0.00 × 14
Aglobe-Live-1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 3
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 2
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 11
ICMarkets-Live17
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ACYCapital-Live02
0.00 × 9
Axi-US07-Live
0.00 × 3
Exness-Real7
0.00 × 2
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 8
TitanFX-05
0.00 × 8
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
еще 189...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
This strategy focuses on sustainable price movements with disciplined risk management.
Нет отзывов
2026.01.12 01:17
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 15.91% of days out of the 88 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика