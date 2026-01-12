- Прирост
Всего трейдов:
34
Прибыльных трейдов:
27 (79.41%)
Убыточных трейдов:
7 (20.59%)
Лучший трейд:
258.47 EUR
Худший трейд:
-62.27 EUR
Общая прибыль:
1 541.30 EUR (17 367 pips)
Общий убыток:
-293.35 EUR (11 509 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (1 362.38 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 362.38 EUR (18)
Коэффициент Шарпа:
0.39
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
9 дней
Фактор восстановления:
4.25
Длинных трейдов:
17 (50.00%)
Коротких трейдов:
17 (50.00%)
Профит фактор:
5.25
Мат. ожидание:
36.70 EUR
Средняя прибыль:
57.09 EUR
Средний убыток:
-41.91 EUR
Макс. серия проигрышей:
7 (-293.35 EUR)
Макс. убыток в серии:
-293.35 EUR (7)
Прирост в месяц:
96.91%
Алготрейдинг:
67%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
114.43 EUR
Максимальная:
293.35 EUR (24.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 EUR)
По эквити:
0.00% (0.00 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|AUDUSD
|14
|archived
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.6K
|AUDUSD
|-284
|archived
|154
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|16K
|AUDUSD
|-9.8K
|archived
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +258.47 EUR
Худший трейд: -62 EUR
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +1 362.38 EUR
Макс. убыток в серии: -293.35 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
TTCM-Live3
|0.00 × 14
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ACYCapital-Live02
|0.00 × 9
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
еще 189...
This strategy focuses on sustainable price movements with disciplined risk management.
