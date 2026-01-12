- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
34
利益トレード:
27 (79.41%)
損失トレード:
7 (20.59%)
ベストトレード:
258.47 EUR
最悪のトレード:
-62.27 EUR
総利益:
1 541.30 EUR (17 367 pips)
総損失:
-293.35 EUR (11 509 pips)
最大連続の勝ち:
18 (1 362.38 EUR)
最大連続利益:
1 362.38 EUR (18)
シャープレシオ:
0.39
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
9 日
リカバリーファクター:
4.25
長いトレード:
17 (50.00%)
短いトレード:
17 (50.00%)
プロフィットファクター:
5.25
期待されたペイオフ:
36.70 EUR
平均利益:
57.09 EUR
平均損失:
-41.91 EUR
最大連続の負け:
7 (-293.35 EUR)
最大連続損失:
-293.35 EUR (7)
月間成長:
96.91%
アルゴリズム取引:
67%
残高によるドローダウン:
絶対:
114.43 EUR
最大の:
293.35 EUR (24.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 EUR)
エクイティによる:
0.00% (0.00 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|AUDUSD
|14
|archived
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.6K
|AUDUSD
|-284
|archived
|154
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|16K
|AUDUSD
|-9.8K
|archived
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +258.47 EUR
最悪のトレード: -62 EUR
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +1 362.38 EUR
最大連続損失: -293.35 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
TTCM-Live3
|0.00 × 14
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ACYCapital-Live02
|0.00 × 9
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
This strategy focuses on sustainable price movements with disciplined risk management.
