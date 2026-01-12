シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Harapan Jaya
Yusufa Rozaqi

Harapan Jaya

Yusufa Rozaqi
レビュー0件
13週間
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-3
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
34
利益トレード:
27 (79.41%)
損失トレード:
7 (20.59%)
ベストトレード:
258.47 EUR
最悪のトレード:
-62.27 EUR
総利益:
1 541.30 EUR (17 367 pips)
総損失:
-293.35 EUR (11 509 pips)
最大連続の勝ち:
18 (1 362.38 EUR)
最大連続利益:
1 362.38 EUR (18)
シャープレシオ:
0.39
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
9 日
リカバリーファクター:
4.25
長いトレード:
17 (50.00%)
短いトレード:
17 (50.00%)
プロフィットファクター:
5.25
期待されたペイオフ:
36.70 EUR
平均利益:
57.09 EUR
平均損失:
-41.91 EUR
最大連続の負け:
7 (-293.35 EUR)
最大連続損失:
-293.35 EUR (7)
月間成長:
96.91%
アルゴリズム取引:
67%
残高によるドローダウン:
絶対:
114.43 EUR
最大の:
293.35 EUR (24.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 EUR)
エクイティによる:
0.00% (0.00 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 18
AUDUSD 14
archived 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1.6K
AUDUSD -284
archived 154
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 16K
AUDUSD -9.8K
archived 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +258.47 EUR
最悪のトレード: -62 EUR
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +1 362.38 EUR
最大連続損失: -293.35 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 3
TTCM-Live3
0.00 × 14
Aglobe-Live-1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 3
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 2
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 11
ICMarkets-Live17
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ACYCapital-Live02
0.00 × 9
Axi-US07-Live
0.00 × 3
Exness-Real7
0.00 × 2
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 8
TitanFX-05
0.00 × 8
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
189 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
This strategy focuses on sustainable price movements with disciplined risk management.
レビューなし
2026.01.12 01:17
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 15.91% of days out of the 88 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録