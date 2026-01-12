- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
34
Transacciones Rentables:
27 (79.41%)
Transacciones Irrentables:
7 (20.59%)
Mejor transacción:
258.47 EUR
Peor transacción:
-62.27 EUR
Beneficio Bruto:
1 541.30 EUR (17 367 pips)
Pérdidas Brutas:
-293.35 EUR (11 509 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (1 362.38 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
1 362.38 EUR (18)
Ratio de Sharpe:
0.39
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
9 días
Factor de Recuperación:
4.25
Transacciones Largas:
17 (50.00%)
Transacciones Cortas:
17 (50.00%)
Factor de Beneficio:
5.25
Beneficio Esperado:
36.70 EUR
Beneficio medio:
57.09 EUR
Pérdidas medias:
-41.91 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-293.35 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-293.35 EUR (7)
Crecimiento al mes:
96.91%
Trading algorítmico:
67%
Reducción de balance:
Absoluto:
114.43 EUR
Máxima:
293.35 EUR (24.88%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 EUR)
De fondos:
0.00% (0.00 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|AUDUSD
|14
|archived
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.6K
|AUDUSD
|-284
|archived
|154
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|16K
|AUDUSD
|-9.8K
|archived
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +258.47 EUR
Peor transacción: -62 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +1 362.38 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -293.35 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
TTCM-Live3
|0.00 × 14
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ACYCapital-Live02
|0.00 × 9
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
otros 189...
This strategy focuses on sustainable price movements with disciplined risk management.
