Yusufa Rozaqi

Harapan Jaya

Yusufa Rozaqi
13 semanas
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
34
Transacciones Rentables:
27 (79.41%)
Transacciones Irrentables:
7 (20.59%)
Mejor transacción:
258.47 EUR
Peor transacción:
-62.27 EUR
Beneficio Bruto:
1 541.30 EUR (17 367 pips)
Pérdidas Brutas:
-293.35 EUR (11 509 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (1 362.38 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
1 362.38 EUR (18)
Ratio de Sharpe:
0.39
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
9 días
Factor de Recuperación:
4.25
Transacciones Largas:
17 (50.00%)
Transacciones Cortas:
17 (50.00%)
Factor de Beneficio:
5.25
Beneficio Esperado:
36.70 EUR
Beneficio medio:
57.09 EUR
Pérdidas medias:
-41.91 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-293.35 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-293.35 EUR (7)
Crecimiento al mes:
96.91%
Trading algorítmico:
67%
Reducción de balance:
Absoluto:
114.43 EUR
Máxima:
293.35 EUR (24.88%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 EUR)
De fondos:
0.00% (0.00 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 18
AUDUSD 14
archived 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.6K
AUDUSD -284
archived 154
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 16K
AUDUSD -9.8K
archived 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +258.47 EUR
Peor transacción: -62 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +1 362.38 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -293.35 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 3
TTCM-Live3
0.00 × 14
Aglobe-Live-1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 3
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 2
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 11
ICMarkets-Live17
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ACYCapital-Live02
0.00 × 9
Axi-US07-Live
0.00 × 3
Exness-Real7
0.00 × 2
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 8
TitanFX-05
0.00 × 8
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
otros 189...
This strategy focuses on sustainable price movements with disciplined risk management.
No hay comentarios
2026.01.12 01:17
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 15.91% of days out of the 88 days of the signal's entire lifetime.
