Signale / MetaTrader 4 / Harapan Jaya
Yusufa Rozaqi

Harapan Jaya

Yusufa Rozaqi
0 Bewertungen
13 Wochen
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
34
Gewinntrades:
27 (79.41%)
Verlusttrades:
7 (20.59%)
Bester Trade:
258.47 EUR
Schlechtester Trade:
-62.27 EUR
Bruttoprofit:
1 541.30 EUR (17 367 pips)
Bruttoverlust:
-293.35 EUR (11 509 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (1 362.38 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 362.38 EUR (18)
Sharpe Ratio:
0.39
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
9 Tage
Erholungsfaktor:
4.25
Long-Positionen:
17 (50.00%)
Short-Positionen:
17 (50.00%)
Profit-Faktor:
5.25
Mathematische Gewinnerwartung:
36.70 EUR
Durchschnittlicher Profit:
57.09 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-41.91 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-293.35 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-293.35 EUR (7)
Wachstum pro Monat :
96.91%
Algo-Trading:
67%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
114.43 EUR
Maximaler:
293.35 EUR (24.88%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 EUR)
Kapital:
0.00% (0.00 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 18
AUDUSD 14
archived 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.6K
AUDUSD -284
archived 154
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 16K
AUDUSD -9.8K
archived 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +258.47 EUR
Schlechtester Trade: -62 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 362.38 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -293.35 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 3
TTCM-Live3
0.00 × 14
Aglobe-Live-1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 3
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 2
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 11
ICMarkets-Live17
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ACYCapital-Live02
0.00 × 9
Axi-US07-Live
0.00 × 3
Exness-Real7
0.00 × 2
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 8
TitanFX-05
0.00 × 8
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
This strategy focuses on sustainable price movements with disciplined risk management.
2026.01.12 01:17
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 15.91% of days out of the 88 days of the signal's entire lifetime.
