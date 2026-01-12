- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
34
Gewinntrades:
27 (79.41%)
Verlusttrades:
7 (20.59%)
Bester Trade:
258.47 EUR
Schlechtester Trade:
-62.27 EUR
Bruttoprofit:
1 541.30 EUR (17 367 pips)
Bruttoverlust:
-293.35 EUR (11 509 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (1 362.38 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 362.38 EUR (18)
Sharpe Ratio:
0.39
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
9 Tage
Erholungsfaktor:
4.25
Long-Positionen:
17 (50.00%)
Short-Positionen:
17 (50.00%)
Profit-Faktor:
5.25
Mathematische Gewinnerwartung:
36.70 EUR
Durchschnittlicher Profit:
57.09 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-41.91 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-293.35 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-293.35 EUR (7)
Wachstum pro Monat :
96.91%
Algo-Trading:
67%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
114.43 EUR
Maximaler:
293.35 EUR (24.88%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 EUR)
Kapital:
0.00% (0.00 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|AUDUSD
|14
|archived
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.6K
|AUDUSD
|-284
|archived
|154
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|16K
|AUDUSD
|-9.8K
|archived
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +258.47 EUR
Schlechtester Trade: -62 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 362.38 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -293.35 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
TTCM-Live3
|0.00 × 14
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ACYCapital-Live02
|0.00 × 9
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
noch 189 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
This strategy focuses on sustainable price movements with disciplined risk management.
Keine Bewertungen