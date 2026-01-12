- 자본
- 축소
트레이드:
34
이익 거래:
27 (79.41%)
손실 거래:
7 (20.59%)
최고의 거래:
258.47 EUR
최악의 거래:
-62.27 EUR
총 수익:
1 541.30 EUR (17 367 pips)
총 손실:
-293.35 EUR (11 509 pips)
연속 최대 이익:
18 (1 362.38 EUR)
연속 최대 이익:
1 362.38 EUR (18)
샤프 비율:
0.39
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
9 일
회복 요인:
4.25
롱(주식매수):
17 (50.00%)
숏(주식차입매도):
17 (50.00%)
수익 요인:
5.25
기대수익:
36.70 EUR
평균 이익:
57.09 EUR
평균 손실:
-41.91 EUR
연속 최대 손실:
7 (-293.35 EUR)
연속 최대 손실:
-293.35 EUR (7)
월별 성장률:
96.91%
Algo 트레이딩:
67%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
114.43 EUR
최대한의:
293.35 EUR (24.88%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 EUR)
자본금별:
0.00% (0.00 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|AUDUSD
|14
|archived
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.6K
|AUDUSD
|-284
|archived
|154
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|16K
|AUDUSD
|-9.8K
|archived
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +258.47 EUR
최악의 거래: -62 EUR
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +1 362.38 EUR
연속 최대 손실: -293.35 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
TTCM-Live3
|0.00 × 14
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ACYCapital-Live02
|0.00 × 9
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
This strategy focuses on sustainable price movements with disciplined risk management.
리뷰 없음