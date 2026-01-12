리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-Live22 0.00 × 1 Coinexx-Live 0.00 × 1 Axi-US02-Live 0.00 × 3 TTCM-Live3 0.00 × 14 Aglobe-Live-1 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live16 0.00 × 3 Tickmill-Live09 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live09 0.00 × 14 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 3 VantageFXInternational-Live 4 0.00 × 2 WindsorBrokers-REAL 0.00 × 1 ICMarkets-Live19 0.00 × 11 ICMarkets-Live17 0.00 × 1 UltimaMarkets-Live 2 0.00 × 1 Tickmill-Live08 0.00 × 1 ACYCapital-Live02 0.00 × 9 Axi-US07-Live 0.00 × 3 Exness-Real7 0.00 × 2 LiteFinance-ECN2.com 0.00 × 2 ICMarketsEU-Live17 0.00 × 4 OpogroupLLC-Real1 0.00 × 8 TitanFX-05 0.00 × 8 VantageInternational-Live 8 0.00 × 3 FusionMarkets-Live 0.00 × 4 189 더...