Phatthadon Jedsadarom

BTC for Mum

Phatthadon Jedsadarom
0 inceleme
Güvenilirlik
122 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 109%
HantecMarketsMU-Server1
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 775
Kârla kapanan işlemler:
1 747 (98.42%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (1.58%)
En iyi işlem:
61.81 USD
En kötü işlem:
-4.22 USD
Brüt kâr:
4 889.86 USD (29 058 082 pips)
Brüt zarar:
-24.23 USD (936 623 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
243 (274.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
972.39 USD (137)
Sharpe oranı:
0.51
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.50%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
1152.99
Alış işlemleri:
1 744 (98.25%)
Satış işlemleri:
31 (1.75%)
Kâr faktörü:
201.81
Beklenen getiri:
2.74 USD
Ortalama kâr:
2.80 USD
Ortalama zarar:
-0.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-2.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.22 USD (1)
Aylık büyüme:
0.57%
Yıllık tahmin:
6.97%
Algo alım-satım:
20%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4.22 USD (0.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
39.51% (2 687.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USOIL+ 1432
BTCUSD 284
TSLA.OQ 44
CN50 11
VIX 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USOIL+ 1.9K
BTCUSD 2.5K
TSLA.OQ 211
CN50 188
VIX 14
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USOIL+ 77K
BTCUSD 29M
TSLA.OQ 21K
CN50 403K
VIX 1.8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +61.81 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 137
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +274.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.02 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HantecMarketsMU-Server1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 14
İnceleme yok
2026.01.11 17:11
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
