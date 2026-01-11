- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 775
Kârla kapanan işlemler:
1 747 (98.42%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (1.58%)
En iyi işlem:
61.81 USD
En kötü işlem:
-4.22 USD
Brüt kâr:
4 889.86 USD (29 058 082 pips)
Brüt zarar:
-24.23 USD (936 623 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
243 (274.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
972.39 USD (137)
Sharpe oranı:
0.51
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.50%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
1152.99
Alış işlemleri:
1 744 (98.25%)
Satış işlemleri:
31 (1.75%)
Kâr faktörü:
201.81
Beklenen getiri:
2.74 USD
Ortalama kâr:
2.80 USD
Ortalama zarar:
-0.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-2.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.22 USD (1)
Aylık büyüme:
0.57%
Yıllık tahmin:
6.97%
Algo alım-satım:
20%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4.22 USD (0.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
39.51% (2 687.40 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USOIL+
|1432
|BTCUSD
|284
|TSLA.OQ
|44
|CN50
|11
|VIX
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USOIL+
|1.9K
|BTCUSD
|2.5K
|TSLA.OQ
|211
|CN50
|188
|VIX
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USOIL+
|77K
|BTCUSD
|29M
|TSLA.OQ
|21K
|CN50
|403K
|VIX
|1.8K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +61.81 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 137
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +274.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.02 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HantecMarketsMU-Server1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok