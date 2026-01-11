- 자본
- 축소
트레이드:
1 775
이익 거래:
1 747 (98.42%)
손실 거래:
28 (1.58%)
최고의 거래:
61.81 USD
최악의 거래:
-4.22 USD
총 수익:
4 889.86 USD (29 058 082 pips)
총 손실:
-24.23 USD (936 623 pips)
연속 최대 이익:
243 (274.01 USD)
연속 최대 이익:
972.39 USD (137)
샤프 비율:
0.51
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
7.50%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
1152.99
롱(주식매수):
1 744 (98.25%)
숏(주식차입매도):
31 (1.75%)
수익 요인:
201.81
기대수익:
2.74 USD
평균 이익:
2.80 USD
평균 손실:
-0.87 USD
연속 최대 손실:
2 (-2.02 USD)
연속 최대 손실:
-4.22 USD (1)
월별 성장률:
0.57%
연간 예측:
6.97%
Algo 트레이딩:
20%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
4.22 USD (0.05%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
39.51% (2 687.40 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USOIL+
|1432
|BTCUSD
|284
|TSLA.OQ
|44
|CN50
|11
|VIX
|4
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USOIL+
|1.9K
|BTCUSD
|2.5K
|TSLA.OQ
|211
|CN50
|188
|VIX
|14
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USOIL+
|77K
|BTCUSD
|29M
|TSLA.OQ
|21K
|CN50
|403K
|VIX
|1.8K
- 입금량
- 축소
