Phatthadon Jedsadarom

BTC for Mum

Phatthadon Jedsadarom
0 리뷰
안정성
122
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2023 109%
HantecMarketsMU-Server1
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 775
이익 거래:
1 747 (98.42%)
손실 거래:
28 (1.58%)
최고의 거래:
61.81 USD
최악의 거래:
-4.22 USD
총 수익:
4 889.86 USD (29 058 082 pips)
총 손실:
-24.23 USD (936 623 pips)
연속 최대 이익:
243 (274.01 USD)
연속 최대 이익:
972.39 USD (137)
샤프 비율:
0.51
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
7.50%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
1152.99
롱(주식매수):
1 744 (98.25%)
숏(주식차입매도):
31 (1.75%)
수익 요인:
201.81
기대수익:
2.74 USD
평균 이익:
2.80 USD
평균 손실:
-0.87 USD
연속 최대 손실:
2 (-2.02 USD)
연속 최대 손실:
-4.22 USD (1)
월별 성장률:
0.57%
연간 예측:
6.97%
Algo 트레이딩:
20%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
4.22 USD (0.05%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
39.51% (2 687.40 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USOIL+ 1432
BTCUSD 284
TSLA.OQ 44
CN50 11
VIX 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USOIL+ 1.9K
BTCUSD 2.5K
TSLA.OQ 211
CN50 188
VIX 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USOIL+ 77K
BTCUSD 29M
TSLA.OQ 21K
CN50 403K
VIX 1.8K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +61.81 USD
최악의 거래: -4 USD
연속 최대 이익: 137
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +274.01 USD
연속 최대 손실: -2.02 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HantecMarketsMU-Server1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 14
리뷰 없음
2026.01.11 17:11
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
