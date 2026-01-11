- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 775
盈利交易:
1 747 (98.42%)
亏损交易:
28 (1.58%)
最好交易:
61.81 USD
最差交易:
-4.22 USD
毛利:
4 889.86 USD (29 058 082 pips)
毛利亏损:
-24.23 USD (936 623 pips)
最大连续赢利:
243 (274.01 USD)
最大连续盈利:
972.39 USD (137)
夏普比率:
0.51
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
7.51%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
5 天
采收率:
1152.99
长期交易:
1 744 (98.25%)
短期交易:
31 (1.75%)
利润因子:
201.81
预期回报:
2.74 USD
平均利润:
2.80 USD
平均损失:
-0.87 USD
最大连续失误:
2 (-2.02 USD)
最大连续亏损:
-4.22 USD (1)
每月增长:
0.57%
年度预测:
6.97%
算法交易:
20%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
4.22 USD (0.05%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
39.58% (2 692.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USOIL+
|1432
|BTCUSD
|284
|TSLA.OQ
|44
|CN50
|11
|VIX
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USOIL+
|1.9K
|BTCUSD
|2.5K
|TSLA.OQ
|211
|CN50
|188
|VIX
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USOIL+
|77K
|BTCUSD
|29M
|TSLA.OQ
|21K
|CN50
|403K
|VIX
|1.8K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +61.81 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 137
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +274.01 USD
最大连续亏损: -2.02 USD
