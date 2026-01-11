信号部分
Phatthadon Jedsadarom

BTC for Mum

Phatthadon Jedsadarom
0条评论
可靠性
122
0 / 0 USD
增长自 2023 109%
HantecMarketsMU-Server1
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 775
盈利交易:
1 747 (98.42%)
亏损交易:
28 (1.58%)
最好交易:
61.81 USD
最差交易:
-4.22 USD
毛利:
4 889.86 USD (29 058 082 pips)
毛利亏损:
-24.23 USD (936 623 pips)
最大连续赢利:
243 (274.01 USD)
最大连续盈利:
972.39 USD (137)
夏普比率:
0.51
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
7.51%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
5 天
采收率:
1152.99
长期交易:
1 744 (98.25%)
短期交易:
31 (1.75%)
利润因子:
201.81
预期回报:
2.74 USD
平均利润:
2.80 USD
平均损失:
-0.87 USD
最大连续失误:
2 (-2.02 USD)
最大连续亏损:
-4.22 USD (1)
每月增长:
0.57%
年度预测:
6.97%
算法交易:
20%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
4.22 USD (0.05%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
39.58% (2 692.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USOIL+ 1432
BTCUSD 284
TSLA.OQ 44
CN50 11
VIX 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USOIL+ 1.9K
BTCUSD 2.5K
TSLA.OQ 211
CN50 188
VIX 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USOIL+ 77K
BTCUSD 29M
TSLA.OQ 21K
CN50 403K
VIX 1.8K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +61.81 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 137
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +274.01 USD
最大连续亏损: -2.02 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HantecMarketsMU-Server1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 14
没有评论
2026.01.11 17:11
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
