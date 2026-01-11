- Incremento
Total de Trades:
1 775
Transacciones Rentables:
1 747 (98.42%)
Transacciones Irrentables:
28 (1.58%)
Mejor transacción:
61.81 USD
Peor transacción:
-4.22 USD
Beneficio Bruto:
4 889.86 USD (29 058 082 pips)
Pérdidas Brutas:
-24.23 USD (936 623 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
243 (274.01 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
972.39 USD (137)
Ratio de Sharpe:
0.51
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
7.49%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
1152.99
Transacciones Largas:
1 744 (98.25%)
Transacciones Cortas:
31 (1.75%)
Factor de Beneficio:
201.81
Beneficio Esperado:
2.74 USD
Beneficio medio:
2.80 USD
Pérdidas medias:
-0.87 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-2.02 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4.22 USD (1)
Crecimiento al mes:
0.57%
Pronóstico anual:
6.97%
Trading algorítmico:
20%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
4.22 USD (0.05%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
39.46% (2 684.25 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USOIL+
|1432
|BTCUSD
|284
|TSLA.OQ
|44
|CN50
|11
|VIX
|4
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USOIL+
|1.9K
|BTCUSD
|2.5K
|TSLA.OQ
|211
|CN50
|188
|VIX
|14
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USOIL+
|77K
|BTCUSD
|29M
|TSLA.OQ
|21K
|CN50
|403K
|VIX
|1.8K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +61.81 USD
Peor transacción: -4 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 137
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +274.01 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2.02 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HantecMarketsMU-Server1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 14
