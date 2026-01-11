SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / BTC for Mum
Phatthadon Jedsadarom

BTC for Mum

Phatthadon Jedsadarom
0 comentarios
Fiabilidad
122 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2023 109%
HantecMarketsMU-Server1
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 775
Transacciones Rentables:
1 747 (98.42%)
Transacciones Irrentables:
28 (1.58%)
Mejor transacción:
61.81 USD
Peor transacción:
-4.22 USD
Beneficio Bruto:
4 889.86 USD (29 058 082 pips)
Pérdidas Brutas:
-24.23 USD (936 623 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
243 (274.01 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
972.39 USD (137)
Ratio de Sharpe:
0.51
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
7.49%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
1152.99
Transacciones Largas:
1 744 (98.25%)
Transacciones Cortas:
31 (1.75%)
Factor de Beneficio:
201.81
Beneficio Esperado:
2.74 USD
Beneficio medio:
2.80 USD
Pérdidas medias:
-0.87 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-2.02 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4.22 USD (1)
Crecimiento al mes:
0.57%
Pronóstico anual:
6.97%
Trading algorítmico:
20%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
4.22 USD (0.05%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
39.46% (2 684.25 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USOIL+ 1432
BTCUSD 284
TSLA.OQ 44
CN50 11
VIX 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USOIL+ 1.9K
BTCUSD 2.5K
TSLA.OQ 211
CN50 188
VIX 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USOIL+ 77K
BTCUSD 29M
TSLA.OQ 21K
CN50 403K
VIX 1.8K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +61.81 USD
Peor transacción: -4 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 137
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +274.01 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2.02 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HantecMarketsMU-Server1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 14
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2026.01.11 17:11
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada