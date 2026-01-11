СигналыРазделы
Phatthadon Jedsadarom

BTC for Mum

Phatthadon Jedsadarom
0 отзывов
Надежность
122 недели
0 / 0 USD
прирост с 2023 109%
HantecMarketsMU-Server1
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 775
Прибыльных трейдов:
1 747 (98.42%)
Убыточных трейдов:
28 (1.58%)
Лучший трейд:
61.81 USD
Худший трейд:
-4.22 USD
Общая прибыль:
4 889.86 USD (29 058 082 pips)
Общий убыток:
-24.23 USD (936 623 pips)
Макс. серия выигрышей:
243 (274.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
972.39 USD (137)
Коэффициент Шарпа:
0.51
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
7.52%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
1152.99
Длинных трейдов:
1 744 (98.25%)
Коротких трейдов:
31 (1.75%)
Профит фактор:
201.81
Мат. ожидание:
2.74 USD
Средняя прибыль:
2.80 USD
Средний убыток:
-0.87 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-2.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.22 USD (1)
Прирост в месяц:
0.57%
Годовой прогноз:
6.97%
Алготрейдинг:
20%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
4.22 USD (0.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
39.67% (2 697.91 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USOIL+ 1432
BTCUSD 284
TSLA.OQ 44
CN50 11
VIX 4
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USOIL+ 1.9K
BTCUSD 2.5K
TSLA.OQ 211
CN50 188
VIX 14
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USOIL+ 77K
BTCUSD 29M
TSLA.OQ 21K
CN50 403K
VIX 1.8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +61.81 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 137
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +274.01 USD
Макс. убыток в серии: -2.02 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HantecMarketsMU-Server1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 14
Нет отзывов
2026.01.11 17:11
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
