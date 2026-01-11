- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 775
Прибыльных трейдов:
1 747 (98.42%)
Убыточных трейдов:
28 (1.58%)
Лучший трейд:
61.81 USD
Худший трейд:
-4.22 USD
Общая прибыль:
4 889.86 USD (29 058 082 pips)
Общий убыток:
-24.23 USD (936 623 pips)
Макс. серия выигрышей:
243 (274.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
972.39 USD (137)
Коэффициент Шарпа:
0.51
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
7.52%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
1152.99
Длинных трейдов:
1 744 (98.25%)
Коротких трейдов:
31 (1.75%)
Профит фактор:
201.81
Мат. ожидание:
2.74 USD
Средняя прибыль:
2.80 USD
Средний убыток:
-0.87 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-2.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.22 USD (1)
Прирост в месяц:
0.57%
Годовой прогноз:
6.97%
Алготрейдинг:
20%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
4.22 USD (0.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
39.67% (2 697.91 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USOIL+
|1432
|BTCUSD
|284
|TSLA.OQ
|44
|CN50
|11
|VIX
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USOIL+
|1.9K
|BTCUSD
|2.5K
|TSLA.OQ
|211
|CN50
|188
|VIX
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USOIL+
|77K
|BTCUSD
|29M
|TSLA.OQ
|21K
|CN50
|403K
|VIX
|1.8K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +61.81 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 137
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +274.01 USD
Макс. убыток в серии: -2.02 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HantecMarketsMU-Server1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 14
Нет отзывов