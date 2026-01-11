SignauxSections
Phatthadon Jedsadarom

BTC for Mum

Phatthadon Jedsadarom
0 avis
Fiabilité
122 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2023 109%
HantecMarketsMU-Server1
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 775
Bénéfice trades:
1 747 (98.42%)
Perte trades:
28 (1.58%)
Meilleure transaction:
61.81 USD
Pire transaction:
-4.22 USD
Bénéfice brut:
4 889.86 USD (29 058 082 pips)
Perte brute:
-24.23 USD (936 623 pips)
Gains consécutifs maximales:
243 (274.01 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
972.39 USD (137)
Ratio de Sharpe:
0.51
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
7.50%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
1152.99
Longs trades:
1 744 (98.25%)
Courts trades:
31 (1.75%)
Facteur de profit:
201.81
Rendement attendu:
2.74 USD
Bénéfice moyen:
2.80 USD
Perte moyenne:
-0.87 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-2.02 USD)
Perte consécutive maximale:
-4.22 USD (1)
Croissance mensuelle:
0.57%
Prévision annuelle:
6.97%
Algo trading:
20%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
4.22 USD (0.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
39.51% (2 687.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USOIL+ 1432
BTCUSD 284
TSLA.OQ 44
CN50 11
VIX 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USOIL+ 1.9K
BTCUSD 2.5K
TSLA.OQ 211
CN50 188
VIX 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USOIL+ 77K
BTCUSD 29M
TSLA.OQ 21K
CN50 403K
VIX 1.8K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +61.81 USD
Pire transaction: -4 USD
Gains consécutifs maximales: 137
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +274.01 USD
Perte consécutive maximale: -2.02 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HantecMarketsMU-Server1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 14
Aucun avis
2026.01.11 17:11
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
