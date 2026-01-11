SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / BTC for Mum
Phatthadon Jedsadarom

BTC for Mum

Phatthadon Jedsadarom
0 comentários
Confiabilidade
122 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2023 109%
HantecMarketsMU-Server1
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 775
Negociações com lucro:
1 747 (98.42%)
Negociações com perda:
28 (1.58%)
Melhor negociação:
61.81 USD
Pior negociação:
-4.22 USD
Lucro bruto:
4 889.86 USD (29 058 082 pips)
Perda bruta:
-24.23 USD (936 623 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
243 (274.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
972.39 USD (137)
Índice de Sharpe:
0.51
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
7.51%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
1152.99
Negociações longas:
1 744 (98.25%)
Negociações curtas:
31 (1.75%)
Fator de lucro:
201.81
Valor esperado:
2.74 USD
Lucro médio:
2.80 USD
Perda média:
-0.87 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-2.02 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4.22 USD (1)
Crescimento mensal:
0.57%
Previsão anual:
6.97%
Algotrading:
20%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
4.22 USD (0.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
39.57% (2 691.33 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USOIL+ 1432
BTCUSD 284
TSLA.OQ 44
CN50 11
VIX 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USOIL+ 1.9K
BTCUSD 2.5K
TSLA.OQ 211
CN50 188
VIX 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USOIL+ 77K
BTCUSD 29M
TSLA.OQ 21K
CN50 403K
VIX 1.8K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +61.81 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 137
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +274.01 USD
Máxima perda consecutiva: -2.02 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HantecMarketsMU-Server1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 14
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2026.01.11 17:11
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar