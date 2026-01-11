- Crescimento
Negociações:
1 775
Negociações com lucro:
1 747 (98.42%)
Negociações com perda:
28 (1.58%)
Melhor negociação:
61.81 USD
Pior negociação:
-4.22 USD
Lucro bruto:
4 889.86 USD (29 058 082 pips)
Perda bruta:
-24.23 USD (936 623 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
243 (274.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
972.39 USD (137)
Índice de Sharpe:
0.51
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
7.51%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
1152.99
Negociações longas:
1 744 (98.25%)
Negociações curtas:
31 (1.75%)
Fator de lucro:
201.81
Valor esperado:
2.74 USD
Lucro médio:
2.80 USD
Perda média:
-0.87 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-2.02 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4.22 USD (1)
Crescimento mensal:
0.57%
Previsão anual:
6.97%
Algotrading:
20%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
4.22 USD (0.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
39.57% (2 691.33 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USOIL+
|1432
|BTCUSD
|284
|TSLA.OQ
|44
|CN50
|11
|VIX
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USOIL+
|1.9K
|BTCUSD
|2.5K
|TSLA.OQ
|211
|CN50
|188
|VIX
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USOIL+
|77K
|BTCUSD
|29M
|TSLA.OQ
|21K
|CN50
|403K
|VIX
|1.8K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
Melhor negociação: +61.81 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 137
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +274.01 USD
Máxima perda consecutiva: -2.02 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HantecMarketsMU-Server1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 14
