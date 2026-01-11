SegnaliSezioni
BTC for Mum
Phatthadon Jedsadarom

BTC for Mum

Phatthadon Jedsadarom
0 recensioni
Affidabilità
122 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 109%
HantecMarketsMU-Server1
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 775
Profit Trade:
1 747 (98.42%)
Loss Trade:
28 (1.58%)
Best Trade:
61.81 USD
Worst Trade:
-4.22 USD
Profitto lordo:
4 889.86 USD (29 058 082 pips)
Perdita lorda:
-24.23 USD (936 623 pips)
Vincite massime consecutive:
243 (274.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
972.39 USD (137)
Indice di Sharpe:
0.51
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.50%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
1152.99
Long Trade:
1 744 (98.25%)
Short Trade:
31 (1.75%)
Fattore di profitto:
201.81
Profitto previsto:
2.74 USD
Profitto medio:
2.80 USD
Perdita media:
-0.87 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-2.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.22 USD (1)
Crescita mensile:
0.57%
Previsione annuale:
6.97%
Algo trading:
20%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4.22 USD (0.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
39.51% (2 687.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USOIL+ 1432
BTCUSD 284
TSLA.OQ 44
CN50 11
VIX 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USOIL+ 1.9K
BTCUSD 2.5K
TSLA.OQ 211
CN50 188
VIX 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USOIL+ 77K
BTCUSD 29M
TSLA.OQ 21K
CN50 403K
VIX 1.8K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +61.81 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 137
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +274.01 USD
Massima perdita consecutiva: -2.02 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarketsMU-Server1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 14
Non ci sono recensioni
2026.01.11 17:11
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
