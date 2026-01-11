- Crescita
Trade:
1 775
Profit Trade:
1 747 (98.42%)
Loss Trade:
28 (1.58%)
Best Trade:
61.81 USD
Worst Trade:
-4.22 USD
Profitto lordo:
4 889.86 USD (29 058 082 pips)
Perdita lorda:
-24.23 USD (936 623 pips)
Vincite massime consecutive:
243 (274.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
972.39 USD (137)
Indice di Sharpe:
0.51
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.50%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
1152.99
Long Trade:
1 744 (98.25%)
Short Trade:
31 (1.75%)
Fattore di profitto:
201.81
Profitto previsto:
2.74 USD
Profitto medio:
2.80 USD
Perdita media:
-0.87 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-2.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.22 USD (1)
Crescita mensile:
0.57%
Previsione annuale:
6.97%
Algo trading:
20%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4.22 USD (0.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
39.51% (2 687.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USOIL+
|1432
|BTCUSD
|284
|TSLA.OQ
|44
|CN50
|11
|VIX
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USOIL+
|1.9K
|BTCUSD
|2.5K
|TSLA.OQ
|211
|CN50
|188
|VIX
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USOIL+
|77K
|BTCUSD
|29M
|TSLA.OQ
|21K
|CN50
|403K
|VIX
|1.8K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +61.81 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 137
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +274.01 USD
Massima perdita consecutiva: -2.02 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarketsMU-Server1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
