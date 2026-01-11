- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 775
Gewinntrades:
1 747 (98.42%)
Verlusttrades:
28 (1.58%)
Bester Trade:
61.81 USD
Schlechtester Trade:
-4.22 USD
Bruttoprofit:
4 889.86 USD (29 058 082 pips)
Bruttoverlust:
-24.23 USD (936 623 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
243 (274.01 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
972.39 USD (137)
Sharpe Ratio:
0.51
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
7.52%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
1152.99
Long-Positionen:
1 744 (98.25%)
Short-Positionen:
31 (1.75%)
Profit-Faktor:
201.81
Mathematische Gewinnerwartung:
2.74 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.80 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.87 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-2.02 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4.22 USD (1)
Wachstum pro Monat :
0.57%
Jahresprognose:
6.97%
Algo-Trading:
20%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
4.22 USD (0.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
39.67% (2 697.91 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USOIL+
|1432
|BTCUSD
|284
|TSLA.OQ
|44
|CN50
|11
|VIX
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USOIL+
|1.9K
|BTCUSD
|2.5K
|TSLA.OQ
|211
|CN50
|188
|VIX
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USOIL+
|77K
|BTCUSD
|29M
|TSLA.OQ
|21K
|CN50
|403K
|VIX
|1.8K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +61.81 USD
Schlechtester Trade: -4 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 137
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +274.01 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.02 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HantecMarketsMU-Server1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 14
Keine Bewertungen