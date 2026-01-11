SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / BTC for Mum
Phatthadon Jedsadarom

BTC for Mum

Phatthadon Jedsadarom
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
122 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2023 109%
HantecMarketsMU-Server1
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 775
Gewinntrades:
1 747 (98.42%)
Verlusttrades:
28 (1.58%)
Bester Trade:
61.81 USD
Schlechtester Trade:
-4.22 USD
Bruttoprofit:
4 889.86 USD (29 058 082 pips)
Bruttoverlust:
-24.23 USD (936 623 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
243 (274.01 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
972.39 USD (137)
Sharpe Ratio:
0.51
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
7.52%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
1152.99
Long-Positionen:
1 744 (98.25%)
Short-Positionen:
31 (1.75%)
Profit-Faktor:
201.81
Mathematische Gewinnerwartung:
2.74 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.80 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.87 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-2.02 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4.22 USD (1)
Wachstum pro Monat :
0.57%
Jahresprognose:
6.97%
Algo-Trading:
20%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
4.22 USD (0.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
39.67% (2 697.91 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USOIL+ 1432
BTCUSD 284
TSLA.OQ 44
CN50 11
VIX 4
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USOIL+ 1.9K
BTCUSD 2.5K
TSLA.OQ 211
CN50 188
VIX 14
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USOIL+ 77K
BTCUSD 29M
TSLA.OQ 21K
CN50 403K
VIX 1.8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +61.81 USD
Schlechtester Trade: -4 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 137
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +274.01 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.02 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HantecMarketsMU-Server1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 14
Keine Bewertungen
2026.01.11 17:11
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
