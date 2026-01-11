シグナルセクション
Phatthadon Jedsadarom

BTC for Mum

Phatthadon Jedsadarom
レビュー0件
信頼性
122週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2023 109%
HantecMarketsMU-Server1
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 775
利益トレード:
1 747 (98.42%)
損失トレード:
28 (1.58%)
ベストトレード:
61.81 USD
最悪のトレード:
-4.22 USD
総利益:
4 889.86 USD (29 058 082 pips)
総損失:
-24.23 USD (936 623 pips)
最大連続の勝ち:
243 (274.01 USD)
最大連続利益:
972.39 USD (137)
シャープレシオ:
0.51
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
7.52%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
1152.99
長いトレード:
1 744 (98.25%)
短いトレード:
31 (1.75%)
プロフィットファクター:
201.81
期待されたペイオフ:
2.74 USD
平均利益:
2.80 USD
平均損失:
-0.87 USD
最大連続の負け:
2 (-2.02 USD)
最大連続損失:
-4.22 USD (1)
月間成長:
0.57%
年間予想:
6.97%
アルゴリズム取引:
20%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
4.22 USD (0.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
39.67% (2 697.91 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USOIL+ 1432
BTCUSD 284
TSLA.OQ 44
CN50 11
VIX 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USOIL+ 1.9K
BTCUSD 2.5K
TSLA.OQ 211
CN50 188
VIX 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USOIL+ 77K
BTCUSD 29M
TSLA.OQ 21K
CN50 403K
VIX 1.8K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +61.81 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 137
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +274.01 USD
最大連続損失: -2.02 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HantecMarketsMU-Server1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 14
レビューなし
2026.01.11 17:11
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
