- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 775
利益トレード:
1 747 (98.42%)
損失トレード:
28 (1.58%)
ベストトレード:
61.81 USD
最悪のトレード:
-4.22 USD
総利益:
4 889.86 USD (29 058 082 pips)
総損失:
-24.23 USD (936 623 pips)
最大連続の勝ち:
243 (274.01 USD)
最大連続利益:
972.39 USD (137)
シャープレシオ:
0.51
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
7.52%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
1152.99
長いトレード:
1 744 (98.25%)
短いトレード:
31 (1.75%)
プロフィットファクター:
201.81
期待されたペイオフ:
2.74 USD
平均利益:
2.80 USD
平均損失:
-0.87 USD
最大連続の負け:
2 (-2.02 USD)
最大連続損失:
-4.22 USD (1)
月間成長:
0.57%
年間予想:
6.97%
アルゴリズム取引:
20%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
4.22 USD (0.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
39.67% (2 697.91 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USOIL+
|1432
|BTCUSD
|284
|TSLA.OQ
|44
|CN50
|11
|VIX
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USOIL+
|1.9K
|BTCUSD
|2.5K
|TSLA.OQ
|211
|CN50
|188
|VIX
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USOIL+
|77K
|BTCUSD
|29M
|TSLA.OQ
|21K
|CN50
|403K
|VIX
|1.8K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +61.81 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 137
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +274.01 USD
最大連続損失: -2.02 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HantecMarketsMU-Server1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 14
レビューなし