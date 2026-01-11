SinyallerBölümler
Ratmir Fatkullin

Forforu1

Ratmir Fatkullin
0 inceleme
32 hafta
0 / 0 USD
0%
EGlobalTrade-Classic1
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
94
Kârla kapanan işlemler:
54 (57.44%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (42.55%)
En iyi işlem:
44.52 USD
En kötü işlem:
-37.24 USD
Brüt kâr:
527.83 USD (27 655 pips)
Brüt zarar:
-562.60 USD (39 978 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (153.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
153.49 USD (9)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
74 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
22 gün
Düzelme faktörü:
-0.13
Alış işlemleri:
26 (27.66%)
Satış işlemleri:
68 (72.34%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-0.37 USD
Ortalama kâr:
9.77 USD
Ortalama zarar:
-14.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-217.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-217.27 USD (10)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
34.77 USD
Maksimum:
263.93 USD (18.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDi 35
AUDUSDi 35
EURAUDi 15
GBPUSDi 9
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDi 56
AUDUSDi 41
EURAUDi -132
GBPUSDi -1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDi 2.8K
AUDUSDi 2.1K
EURAUDi -17K
GBPUSDi 37
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +44.52 USD
En kötü işlem: -37 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +153.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -217.27 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobalTrade-Classic1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2026.01.11 14:09
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 4.04% of days out of the 223 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.11 14:09
80% of trades performed within 6 days. This comprises 2.69% of days out of the 223 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.11 14:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 74 days
