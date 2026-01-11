- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
94
Kârla kapanan işlemler:
54 (57.44%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (42.55%)
En iyi işlem:
44.52 USD
En kötü işlem:
-37.24 USD
Brüt kâr:
527.83 USD (27 655 pips)
Brüt zarar:
-562.60 USD (39 978 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (153.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
153.49 USD (9)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
74 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
22 gün
Düzelme faktörü:
-0.13
Alış işlemleri:
26 (27.66%)
Satış işlemleri:
68 (72.34%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-0.37 USD
Ortalama kâr:
9.77 USD
Ortalama zarar:
-14.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-217.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-217.27 USD (10)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
34.77 USD
Maksimum:
263.93 USD (18.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSDi
|35
|AUDUSDi
|35
|EURAUDi
|15
|GBPUSDi
|9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSDi
|56
|AUDUSDi
|41
|EURAUDi
|-132
|GBPUSDi
|-1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSDi
|2.8K
|AUDUSDi
|2.1K
|EURAUDi
|-17K
|GBPUSDi
|37
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobalTrade-Classic1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok