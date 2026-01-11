SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Forforu1
Ratmir Fatkullin

Forforu1

Ratmir Fatkullin
0 avis
32 semaines
0 / 0 USD
0%
EGlobalTrade-Classic1
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
94
Bénéfice trades:
54 (57.44%)
Perte trades:
40 (42.55%)
Meilleure transaction:
44.52 USD
Pire transaction:
-37.24 USD
Bénéfice brut:
527.83 USD (27 655 pips)
Perte brute:
-562.60 USD (39 978 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (153.49 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
153.49 USD (9)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
74 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
22 jours
Facteur de récupération:
-0.13
Longs trades:
26 (27.66%)
Courts trades:
68 (72.34%)
Facteur de profit:
0.94
Rendement attendu:
-0.37 USD
Bénéfice moyen:
9.77 USD
Perte moyenne:
-14.07 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-217.27 USD)
Perte consécutive maximale:
-217.27 USD (10)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
34.77 USD
Maximal:
263.93 USD (18.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDi 35
AUDUSDi 35
EURAUDi 15
GBPUSDi 9
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDi 56
AUDUSDi 41
EURAUDi -132
GBPUSDi -1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDi 2.8K
AUDUSDi 2.1K
EURAUDi -17K
GBPUSDi 37
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +44.52 USD
Pire transaction: -37 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +153.49 USD
Perte consécutive maximale: -217.27 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EGlobalTrade-Classic1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2026.01.11 14:09
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 4.04% of days out of the 223 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.11 14:09
80% of trades performed within 6 days. This comprises 2.69% of days out of the 223 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.11 14:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 74 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire