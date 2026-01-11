- 成长
交易:
94
盈利交易:
54 (57.44%)
亏损交易:
40 (42.55%)
最好交易:
44.52 USD
最差交易:
-37.24 USD
毛利:
527.83 USD (27 655 pips)
毛利亏损:
-562.60 USD (39 978 pips)
最大连续赢利:
9 (153.49 USD)
最大连续盈利:
153.49 USD (9)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
74 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
22 天
采收率:
-0.13
长期交易:
26 (27.66%)
短期交易:
68 (72.34%)
利润因子:
0.94
预期回报:
-0.37 USD
平均利润:
9.77 USD
平均损失:
-14.07 USD
最大连续失误:
10 (-217.27 USD)
最大连续亏损:
-217.27 USD (10)
每月增长:
0.00%
年度预测:
0.00%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
34.77 USD
最大值:
263.93 USD (18.33%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSDi
|35
|AUDUSDi
|35
|EURAUDi
|15
|GBPUSDi
|9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSDi
|56
|AUDUSDi
|41
|EURAUDi
|-132
|GBPUSDi
|-1
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSDi
|2.8K
|AUDUSDi
|2.1K
|EURAUDi
|-17K
|GBPUSDi
|37
- 入金加载
- 提取
最好交易: +44.52 USD
最差交易: -37 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +153.49 USD
最大连续亏损: -217.27 USD
