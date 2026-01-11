- 자본
- 축소
트레이드:
94
이익 거래:
54 (57.44%)
손실 거래:
40 (42.55%)
최고의 거래:
44.52 USD
최악의 거래:
-37.24 USD
총 수익:
527.83 USD (27 655 pips)
총 손실:
-562.60 USD (39 978 pips)
연속 최대 이익:
9 (153.49 USD)
연속 최대 이익:
153.49 USD (9)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
75 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
22 일
회복 요인:
-0.13
롱(주식매수):
26 (27.66%)
숏(주식차입매도):
68 (72.34%)
수익 요인:
0.94
기대수익:
-0.37 USD
평균 이익:
9.77 USD
평균 손실:
-14.07 USD
연속 최대 손실:
10 (-217.27 USD)
연속 최대 손실:
-217.27 USD (10)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
34.77 USD
최대한의:
263.93 USD (18.33%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSDi
|35
|AUDUSDi
|35
|EURAUDi
|15
|GBPUSDi
|9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSDi
|56
|AUDUSDi
|41
|EURAUDi
|-132
|GBPUSDi
|-1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSDi
|2.8K
|AUDUSDi
|2.1K
|EURAUDi
|-17K
|GBPUSDi
|37
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "EGlobalTrade-Classic1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
