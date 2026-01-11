- Прирост
Всего трейдов:
94
Прибыльных трейдов:
54 (57.44%)
Убыточных трейдов:
40 (42.55%)
Лучший трейд:
44.52 USD
Худший трейд:
-37.24 USD
Общая прибыль:
527.83 USD (27 655 pips)
Общий убыток:
-562.60 USD (39 978 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (153.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
153.49 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
74 дня
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
22 дня
Фактор восстановления:
-0.13
Длинных трейдов:
26 (27.66%)
Коротких трейдов:
68 (72.34%)
Профит фактор:
0.94
Мат. ожидание:
-0.37 USD
Средняя прибыль:
9.77 USD
Средний убыток:
-14.07 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-217.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-217.27 USD (10)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
34.77 USD
Максимальная:
263.93 USD (18.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDi
|35
|AUDUSDi
|35
|EURAUDi
|15
|GBPUSDi
|9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDi
|56
|AUDUSDi
|41
|EURAUDi
|-132
|GBPUSDi
|-1
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDi
|2.8K
|AUDUSDi
|2.1K
|EURAUDi
|-17K
|GBPUSDi
|37
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EGlobalTrade-Classic1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
