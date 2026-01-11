СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Forforu1
Ratmir Fatkullin

Forforu1

Ratmir Fatkullin
0 отзывов
32 недели
0 / 0 USD
0%
EGlobalTrade-Classic1
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
94
Прибыльных трейдов:
54 (57.44%)
Убыточных трейдов:
40 (42.55%)
Лучший трейд:
44.52 USD
Худший трейд:
-37.24 USD
Общая прибыль:
527.83 USD (27 655 pips)
Общий убыток:
-562.60 USD (39 978 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (153.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
153.49 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
74 дня
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
22 дня
Фактор восстановления:
-0.13
Длинных трейдов:
26 (27.66%)
Коротких трейдов:
68 (72.34%)
Профит фактор:
0.94
Мат. ожидание:
-0.37 USD
Средняя прибыль:
9.77 USD
Средний убыток:
-14.07 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-217.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-217.27 USD (10)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
34.77 USD
Максимальная:
263.93 USD (18.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDi 35
AUDUSDi 35
EURAUDi 15
GBPUSDi 9
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDi 56
AUDUSDi 41
EURAUDi -132
GBPUSDi -1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDi 2.8K
AUDUSDi 2.1K
EURAUDi -17K
GBPUSDi 37
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +44.52 USD
Худший трейд: -37 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +153.49 USD
Макс. убыток в серии: -217.27 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EGlobalTrade-Classic1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.11 14:09
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 4.04% of days out of the 223 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.11 14:09
80% of trades performed within 6 days. This comprises 2.69% of days out of the 223 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.11 14:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 74 days
