Ratmir Fatkullin

Forforu1

Ratmir Fatkullin
0 comentários
32 semanas
0 / 0 USD
0%
EGlobalTrade-Classic1
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
94
Negociações com lucro:
54 (57.44%)
Negociações com perda:
40 (42.55%)
Melhor negociação:
44.52 USD
Pior negociação:
-37.24 USD
Lucro bruto:
527.83 USD (27 655 pips)
Perda bruta:
-562.60 USD (39 978 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (153.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
153.49 USD (9)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
74 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
22 dias
Fator de recuperação:
-0.13
Negociações longas:
26 (27.66%)
Negociações curtas:
68 (72.34%)
Fator de lucro:
0.94
Valor esperado:
-0.37 USD
Lucro médio:
9.77 USD
Perda média:
-14.07 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-217.27 USD)
Máxima perda consecutiva:
-217.27 USD (10)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
34.77 USD
Máximo:
263.93 USD (18.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSDi 35
AUDUSDi 35
EURAUDi 15
GBPUSDi 9
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSDi 56
AUDUSDi 41
EURAUDi -132
GBPUSDi -1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSDi 2.8K
AUDUSDi 2.1K
EURAUDi -17K
GBPUSDi 37
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +44.52 USD
Pior negociação: -37 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +153.49 USD
Máxima perda consecutiva: -217.27 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EGlobalTrade-Classic1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2026.01.11 14:09
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 4.04% of days out of the 223 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.11 14:09
80% of trades performed within 6 days. This comprises 2.69% of days out of the 223 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.11 14:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 74 days
