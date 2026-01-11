- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
94
Negociações com lucro:
54 (57.44%)
Negociações com perda:
40 (42.55%)
Melhor negociação:
44.52 USD
Pior negociação:
-37.24 USD
Lucro bruto:
527.83 USD (27 655 pips)
Perda bruta:
-562.60 USD (39 978 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (153.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
153.49 USD (9)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
74 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
22 dias
Fator de recuperação:
-0.13
Negociações longas:
26 (27.66%)
Negociações curtas:
68 (72.34%)
Fator de lucro:
0.94
Valor esperado:
-0.37 USD
Lucro médio:
9.77 USD
Perda média:
-14.07 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-217.27 USD)
Máxima perda consecutiva:
-217.27 USD (10)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
34.77 USD
Máximo:
263.93 USD (18.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSDi
|35
|AUDUSDi
|35
|EURAUDi
|15
|GBPUSDi
|9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSDi
|56
|AUDUSDi
|41
|EURAUDi
|-132
|GBPUSDi
|-1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSDi
|2.8K
|AUDUSDi
|2.1K
|EURAUDi
|-17K
|GBPUSDi
|37
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +44.52 USD
Pior negociação: -37 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +153.49 USD
Máxima perda consecutiva: -217.27 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EGlobalTrade-Classic1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários