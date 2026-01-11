- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
94
Transacciones Rentables:
54 (57.44%)
Transacciones Irrentables:
40 (42.55%)
Mejor transacción:
44.52 USD
Peor transacción:
-37.24 USD
Beneficio Bruto:
527.83 USD (27 655 pips)
Pérdidas Brutas:
-562.60 USD (39 978 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (153.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
153.49 USD (9)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
75 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
22 días
Factor de Recuperación:
-0.13
Transacciones Largas:
26 (27.66%)
Transacciones Cortas:
68 (72.34%)
Factor de Beneficio:
0.94
Beneficio Esperado:
-0.37 USD
Beneficio medio:
9.77 USD
Pérdidas medias:
-14.07 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-217.27 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-217.27 USD (10)
Crecimiento al mes:
0.00%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
34.77 USD
Máxima:
263.93 USD (18.33%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSDi
|35
|AUDUSDi
|35
|EURAUDi
|15
|GBPUSDi
|9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSDi
|56
|AUDUSDi
|41
|EURAUDi
|-132
|GBPUSDi
|-1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSDi
|2.8K
|AUDUSDi
|2.1K
|EURAUDi
|-17K
|GBPUSDi
|37
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +44.52 USD
Peor transacción: -37 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +153.49 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -217.27 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EGlobalTrade-Classic1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios