Ratmir Fatkullin

Forforu1

Ratmir Fatkullin
0 comentarios
32 semanas
0 / 0 USD
0%
EGlobalTrade-Classic1
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
94
Transacciones Rentables:
54 (57.44%)
Transacciones Irrentables:
40 (42.55%)
Mejor transacción:
44.52 USD
Peor transacción:
-37.24 USD
Beneficio Bruto:
527.83 USD (27 655 pips)
Pérdidas Brutas:
-562.60 USD (39 978 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (153.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
153.49 USD (9)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
75 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
22 días
Factor de Recuperación:
-0.13
Transacciones Largas:
26 (27.66%)
Transacciones Cortas:
68 (72.34%)
Factor de Beneficio:
0.94
Beneficio Esperado:
-0.37 USD
Beneficio medio:
9.77 USD
Pérdidas medias:
-14.07 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-217.27 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-217.27 USD (10)
Crecimiento al mes:
0.00%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
34.77 USD
Máxima:
263.93 USD (18.33%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSDi 35
AUDUSDi 35
EURAUDi 15
GBPUSDi 9
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSDi 56
AUDUSDi 41
EURAUDi -132
GBPUSDi -1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSDi 2.8K
AUDUSDi 2.1K
EURAUDi -17K
GBPUSDi 37
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +44.52 USD
Peor transacción: -37 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +153.49 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -217.27 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EGlobalTrade-Classic1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2026.01.11 14:09
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 4.04% of days out of the 223 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.11 14:09
80% of trades performed within 6 days. This comprises 2.69% of days out of the 223 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.11 14:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 74 days
