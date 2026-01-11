- Crescita
Trade:
94
Profit Trade:
54 (57.44%)
Loss Trade:
40 (42.55%)
Best Trade:
44.52 USD
Worst Trade:
-37.24 USD
Profitto lordo:
527.83 USD (27 655 pips)
Perdita lorda:
-562.60 USD (39 978 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (153.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
153.49 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
74 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
22 giorni
Fattore di recupero:
-0.13
Long Trade:
26 (27.66%)
Short Trade:
68 (72.34%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-0.37 USD
Profitto medio:
9.77 USD
Perdita media:
-14.07 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-217.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-217.27 USD (10)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
34.77 USD
Massimale:
263.93 USD (18.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDi
|35
|AUDUSDi
|35
|EURAUDi
|15
|GBPUSDi
|9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDi
|56
|AUDUSDi
|41
|EURAUDi
|-132
|GBPUSDi
|-1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDi
|2.8K
|AUDUSDi
|2.1K
|EURAUDi
|-17K
|GBPUSDi
|37
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +44.52 USD
Worst Trade: -37 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +153.49 USD
Massima perdita consecutiva: -217.27 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobalTrade-Classic1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
