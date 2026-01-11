シグナルセクション
Ratmir Fatkullin

Forforu1

Ratmir Fatkullin
レビュー0件
32週間
0 / 0 USD
0%
EGlobalTrade-Classic1
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
94
利益トレード:
54 (57.44%)
損失トレード:
40 (42.55%)
ベストトレード:
44.52 USD
最悪のトレード:
-37.24 USD
総利益:
527.83 USD (27 655 pips)
総損失:
-562.60 USD (39 978 pips)
最大連続の勝ち:
9 (153.49 USD)
最大連続利益:
153.49 USD (9)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
74 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
22 日
リカバリーファクター:
-0.13
長いトレード:
26 (27.66%)
短いトレード:
68 (72.34%)
プロフィットファクター:
0.94
期待されたペイオフ:
-0.37 USD
平均利益:
9.77 USD
平均損失:
-14.07 USD
最大連続の負け:
10 (-217.27 USD)
最大連続損失:
-217.27 USD (10)
月間成長:
0.00%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
34.77 USD
最大の:
263.93 USD (18.33%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSDi 35
AUDUSDi 35
EURAUDi 15
GBPUSDi 9
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSDi 56
AUDUSDi 41
EURAUDi -132
GBPUSDi -1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSDi 2.8K
AUDUSDi 2.1K
EURAUDi -17K
GBPUSDi 37
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +44.52 USD
最悪のトレード: -37 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +153.49 USD
最大連続損失: -217.27 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EGlobalTrade-Classic1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.11 14:09
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 4.04% of days out of the 223 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.11 14:09
80% of trades performed within 6 days. This comprises 2.69% of days out of the 223 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.11 14:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 74 days
