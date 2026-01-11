- 成長
トレード:
94
利益トレード:
54 (57.44%)
損失トレード:
40 (42.55%)
ベストトレード:
44.52 USD
最悪のトレード:
-37.24 USD
総利益:
527.83 USD (27 655 pips)
総損失:
-562.60 USD (39 978 pips)
最大連続の勝ち:
9 (153.49 USD)
最大連続利益:
153.49 USD (9)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
74 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
22 日
リカバリーファクター:
-0.13
長いトレード:
26 (27.66%)
短いトレード:
68 (72.34%)
プロフィットファクター:
0.94
期待されたペイオフ:
-0.37 USD
平均利益:
9.77 USD
平均損失:
-14.07 USD
最大連続の負け:
10 (-217.27 USD)
最大連続損失:
-217.27 USD (10)
月間成長:
0.00%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
34.77 USD
最大の:
263.93 USD (18.33%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSDi
|35
|AUDUSDi
|35
|EURAUDi
|15
|GBPUSDi
|9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSDi
|56
|AUDUSDi
|41
|EURAUDi
|-132
|GBPUSDi
|-1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSDi
|2.8K
|AUDUSDi
|2.1K
|EURAUDi
|-17K
|GBPUSDi
|37
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +44.52 USD
最悪のトレード: -37 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +153.49 USD
最大連続損失: -217.27 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EGlobalTrade-Classic1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
