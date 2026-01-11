- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
112
Kârla kapanan işlemler:
44 (39.28%)
Zararla kapanan işlemler:
68 (60.71%)
En iyi işlem:
149.76 USD
En kötü işlem:
-153.83 USD
Brüt kâr:
4 373.92 USD (191 955 pips)
Brüt zarar:
-5 291.88 USD (214 857 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (947.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 368.47 USD (10)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
5.44%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
-0.36
Alış işlemleri:
81 (72.32%)
Satış işlemleri:
31 (27.68%)
Kâr faktörü:
0.83
Beklenen getiri:
-8.20 USD
Ortalama kâr:
99.41 USD
Ortalama zarar:
-77.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-1 074.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 161.97 USD (13)
Aylık büyüme:
6.08%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 606.18 USD
Maksimum:
2 535.20 USD (64.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
56.49% (2 535.20 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|111
|NQ100.R
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-917
|NQ100.R
|-1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-23K
|NQ100.R
|-225
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +149.76 USD
En kötü işlem: -154 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +947.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 074.12 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
İnceleme yok