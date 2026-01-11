SinyallerBölümler
Ahmad Arya

Ahmad yotz

Ahmad Arya
0 inceleme
10 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -30%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
112
Kârla kapanan işlemler:
44 (39.28%)
Zararla kapanan işlemler:
68 (60.71%)
En iyi işlem:
149.76 USD
En kötü işlem:
-153.83 USD
Brüt kâr:
4 373.92 USD (191 955 pips)
Brüt zarar:
-5 291.88 USD (214 857 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (947.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 368.47 USD (10)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
5.44%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
-0.36
Alış işlemleri:
81 (72.32%)
Satış işlemleri:
31 (27.68%)
Kâr faktörü:
0.83
Beklenen getiri:
-8.20 USD
Ortalama kâr:
99.41 USD
Ortalama zarar:
-77.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-1 074.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 161.97 USD (13)
Aylık büyüme:
6.08%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 606.18 USD
Maksimum:
2 535.20 USD (64.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
56.49% (2 535.20 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 111
NQ100.R 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -917
NQ100.R -1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -23K
NQ100.R -225
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real16
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
İnceleme yok
2026.01.11 04:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 04:03
A large drawdown may occur on the account again
