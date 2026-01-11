- 자본
- 축소
트레이드:
112
이익 거래:
44 (39.28%)
손실 거래:
68 (60.71%)
최고의 거래:
149.76 USD
최악의 거래:
-153.83 USD
총 수익:
4 373.92 USD (191 955 pips)
총 손실:
-5 291.88 USD (214 857 pips)
연속 최대 이익:
11 (947.48 USD)
연속 최대 이익:
1 368.47 USD (10)
샤프 비율:
-0.06
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
5.44%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
25
평균 유지 시간:
15 시간
회복 요인:
-0.36
롱(주식매수):
81 (72.32%)
숏(주식차입매도):
31 (27.68%)
수익 요인:
0.83
기대수익:
-8.20 USD
평균 이익:
99.41 USD
평균 손실:
-77.82 USD
연속 최대 손실:
14 (-1 074.12 USD)
연속 최대 손실:
-1 161.97 USD (13)
월별 성장률:
6.08%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 606.18 USD
최대한의:
2 535.20 USD (64.52%)
상대적 삭감:
잔고별:
56.49% (2 535.20 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|111
|NQ100.R
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-917
|NQ100.R
|-1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-23K
|NQ100.R
|-225
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +149.76 USD
최악의 거래: -154 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 13
연속 최대 이익: +947.48 USD
연속 최대 손실: -1 074.12 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
리뷰 없음