시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Ahmad yotz
Ahmad Arya

Ahmad yotz

Ahmad Arya
0 리뷰
10
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 -30%
MaxrichGroup-Real
1:50
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
112
이익 거래:
44 (39.28%)
손실 거래:
68 (60.71%)
최고의 거래:
149.76 USD
최악의 거래:
-153.83 USD
총 수익:
4 373.92 USD (191 955 pips)
총 손실:
-5 291.88 USD (214 857 pips)
연속 최대 이익:
11 (947.48 USD)
연속 최대 이익:
1 368.47 USD (10)
샤프 비율:
-0.06
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
5.44%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
25
평균 유지 시간:
15 시간
회복 요인:
-0.36
롱(주식매수):
81 (72.32%)
숏(주식차입매도):
31 (27.68%)
수익 요인:
0.83
기대수익:
-8.20 USD
평균 이익:
99.41 USD
평균 손실:
-77.82 USD
연속 최대 손실:
14 (-1 074.12 USD)
연속 최대 손실:
-1 161.97 USD (13)
월별 성장률:
6.08%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 606.18 USD
최대한의:
2 535.20 USD (64.52%)
상대적 삭감:
잔고별:
56.49% (2 535.20 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 111
NQ100.R 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD -917
NQ100.R -1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -23K
NQ100.R -225
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +149.76 USD
최악의 거래: -154 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 13
연속 최대 이익: +947.48 USD
연속 최대 손실: -1 074.12 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-Real16
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
196 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2026.01.11 04:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 04:03
A large drawdown may occur on the account again
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오