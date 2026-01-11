SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Ahmad yotz
Ahmad Arya

Ahmad yotz

Ahmad Arya
0 Bewertungen
10 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 -30%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
112
Gewinntrades:
44 (39.28%)
Verlusttrades:
68 (60.71%)
Bester Trade:
149.76 USD
Schlechtester Trade:
-153.83 USD
Bruttoprofit:
4 373.92 USD (191 955 pips)
Bruttoverlust:
-5 291.88 USD (214 857 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (947.48 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 368.47 USD (10)
Sharpe Ratio:
-0.06
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
5.44%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
25
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.36
Long-Positionen:
81 (72.32%)
Short-Positionen:
31 (27.68%)
Profit-Faktor:
0.83
Mathematische Gewinnerwartung:
-8.20 USD
Durchschnittlicher Profit:
99.41 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-77.82 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-1 074.12 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 161.97 USD (13)
Wachstum pro Monat :
6.08%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 606.18 USD
Maximaler:
2 535.20 USD (64.52%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
56.49% (2 535.20 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 111
NQ100.R 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -917
NQ100.R -1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -23K
NQ100.R -225
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +149.76 USD
Schlechtester Trade: -154 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +947.48 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 074.12 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real16
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Keine Bewertungen
2026.01.11 04:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 04:03
A large drawdown may occur on the account again
