Trades insgesamt:
112
Gewinntrades:
44 (39.28%)
Verlusttrades:
68 (60.71%)
Bester Trade:
149.76 USD
Schlechtester Trade:
-153.83 USD
Bruttoprofit:
4 373.92 USD (191 955 pips)
Bruttoverlust:
-5 291.88 USD (214 857 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (947.48 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 368.47 USD (10)
Sharpe Ratio:
-0.06
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
5.44%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
25
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.36
Long-Positionen:
81 (72.32%)
Short-Positionen:
31 (27.68%)
Profit-Faktor:
0.83
Mathematische Gewinnerwartung:
-8.20 USD
Durchschnittlicher Profit:
99.41 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-77.82 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-1 074.12 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 161.97 USD (13)
Wachstum pro Monat :
6.08%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 606.18 USD
Maximaler:
2 535.20 USD (64.52%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
56.49% (2 535.20 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|111
|NQ100.R
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-917
|NQ100.R
|-1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-23K
|NQ100.R
|-225
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Bester Trade: +149.76 USD
Schlechtester Trade: -154 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +947.48 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 074.12 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
noch 196 ...
