Trade:
112
Profit Trade:
44 (39.28%)
Loss Trade:
68 (60.71%)
Best Trade:
149.76 USD
Worst Trade:
-153.83 USD
Profitto lordo:
4 373.92 USD (191 955 pips)
Perdita lorda:
-5 291.88 USD (214 857 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (947.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 368.47 USD (10)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
5.44%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
-0.36
Long Trade:
81 (72.32%)
Short Trade:
31 (27.68%)
Fattore di profitto:
0.83
Profitto previsto:
-8.20 USD
Profitto medio:
99.41 USD
Perdita media:
-77.82 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-1 074.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 161.97 USD (13)
Crescita mensile:
6.08%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 606.18 USD
Massimale:
2 535.20 USD (64.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.49% (2 535.20 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|111
|NQ100.R
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-917
|NQ100.R
|-1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-23K
|NQ100.R
|-225
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Best Trade: +149.76 USD
Worst Trade: -154 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +947.48 USD
Massima perdita consecutiva: -1 074.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
