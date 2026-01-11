SegnaliSezioni
Ahmad Arya

Ahmad yotz

Ahmad Arya
0 recensioni
10 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -30%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
112
Profit Trade:
44 (39.28%)
Loss Trade:
68 (60.71%)
Best Trade:
149.76 USD
Worst Trade:
-153.83 USD
Profitto lordo:
4 373.92 USD (191 955 pips)
Perdita lorda:
-5 291.88 USD (214 857 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (947.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 368.47 USD (10)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
5.44%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
-0.36
Long Trade:
81 (72.32%)
Short Trade:
31 (27.68%)
Fattore di profitto:
0.83
Profitto previsto:
-8.20 USD
Profitto medio:
99.41 USD
Perdita media:
-77.82 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-1 074.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 161.97 USD (13)
Crescita mensile:
6.08%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 606.18 USD
Massimale:
2 535.20 USD (64.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.49% (2 535.20 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 111
NQ100.R 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -917
NQ100.R -1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -23K
NQ100.R -225
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +149.76 USD
Worst Trade: -154 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +947.48 USD
Massima perdita consecutiva: -1 074.12 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real16
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Non ci sono recensioni
2026.01.11 04:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 04:03
A large drawdown may occur on the account again
