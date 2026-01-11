SeñalesSecciones
Ahmad Arya

Ahmad yotz

Ahmad Arya
10 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -30%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
112
Transacciones Rentables:
44 (39.28%)
Transacciones Irrentables:
68 (60.71%)
Mejor transacción:
149.76 USD
Peor transacción:
-153.83 USD
Beneficio Bruto:
4 373.92 USD (191 955 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 291.88 USD (214 857 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (947.48 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 368.47 USD (10)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
5.44%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
25
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
-0.36
Transacciones Largas:
81 (72.32%)
Transacciones Cortas:
31 (27.68%)
Factor de Beneficio:
0.83
Beneficio Esperado:
-8.20 USD
Beneficio medio:
99.41 USD
Pérdidas medias:
-77.82 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-1 074.12 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 161.97 USD (13)
Crecimiento al mes:
6.08%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 606.18 USD
Máxima:
2 535.20 USD (64.52%)
Reducción relativa:
De balance:
56.49% (2 535.20 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 111
NQ100.R 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -917
NQ100.R -1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -23K
NQ100.R -225
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +149.76 USD
Peor transacción: -154 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +947.48 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 074.12 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real16
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
No hay comentarios
2026.01.11 04:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 04:03
A large drawdown may occur on the account again
