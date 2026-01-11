- Incremento
Total de Trades:
112
Transacciones Rentables:
44 (39.28%)
Transacciones Irrentables:
68 (60.71%)
Mejor transacción:
149.76 USD
Peor transacción:
-153.83 USD
Beneficio Bruto:
4 373.92 USD (191 955 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 291.88 USD (214 857 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (947.48 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 368.47 USD (10)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
5.44%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
25
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
-0.36
Transacciones Largas:
81 (72.32%)
Transacciones Cortas:
31 (27.68%)
Factor de Beneficio:
0.83
Beneficio Esperado:
-8.20 USD
Beneficio medio:
99.41 USD
Pérdidas medias:
-77.82 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-1 074.12 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 161.97 USD (13)
Crecimiento al mes:
6.08%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 606.18 USD
Máxima:
2 535.20 USD (64.52%)
Reducción relativa:
De balance:
56.49% (2 535.20 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|111
|NQ100.R
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-917
|NQ100.R
|-1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-23K
|NQ100.R
|-225
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +149.76 USD
Peor transacción: -154 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +947.48 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 074.12 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
