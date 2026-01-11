- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
112
盈利交易:
44 (39.28%)
亏损交易:
68 (60.71%)
最好交易:
149.76 USD
最差交易:
-153.83 USD
毛利:
4 373.92 USD (191 955 pips)
毛利亏损:
-5 291.88 USD (214 857 pips)
最大连续赢利:
11 (947.48 USD)
最大连续盈利:
1 368.47 USD (10)
夏普比率:
-0.06
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
5.44%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
25
平均持有时间:
15 小时
采收率:
-0.36
长期交易:
81 (72.32%)
短期交易:
31 (27.68%)
利润因子:
0.83
预期回报:
-8.20 USD
平均利润:
99.41 USD
平均损失:
-77.82 USD
最大连续失误:
14 (-1 074.12 USD)
最大连续亏损:
-1 161.97 USD (13)
每月增长:
6.08%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 606.18 USD
最大值:
2 535.20 USD (64.52%)
相对跌幅:
结余:
56.49% (2 535.20 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|111
|NQ100.R
|1
|
|
|
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-917
|NQ100.R
|-1
|
|
|
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-23K
|NQ100.R
|-225
|
|
|
- 入金加载
- 提取
最好交易: +149.76 USD
最差交易: -154 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +947.48 USD
最大连续亏损: -1 074.12 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
没有评论