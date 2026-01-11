信号部分
10
0 / 0 USD
增长自 2025 -30%
MaxrichGroup-Real
1:50
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
112
盈利交易:
44 (39.28%)
亏损交易:
68 (60.71%)
最好交易:
149.76 USD
最差交易:
-153.83 USD
毛利:
4 373.92 USD (191 955 pips)
毛利亏损:
-5 291.88 USD (214 857 pips)
最大连续赢利:
11 (947.48 USD)
最大连续盈利:
1 368.47 USD (10)
夏普比率:
-0.06
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
5.44%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
25
平均持有时间:
15 小时
采收率:
-0.36
长期交易:
81 (72.32%)
短期交易:
31 (27.68%)
利润因子:
0.83
预期回报:
-8.20 USD
平均利润:
99.41 USD
平均损失:
-77.82 USD
最大连续失误:
14 (-1 074.12 USD)
最大连续亏损:
-1 161.97 USD (13)
每月增长:
6.08%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 606.18 USD
最大值:
2 535.20 USD (64.52%)
相对跌幅:
结余:
56.49% (2 535.20 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 111
NQ100.R 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -917
NQ100.R -1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -23K
NQ100.R -225
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +149.76 USD
最差交易: -154 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +947.48 USD
最大连续亏损: -1 074.12 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-Real16
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
196 更多...
没有评论
2026.01.11 04:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 04:03
A large drawdown may occur on the account again
