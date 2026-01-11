СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Ahmad yotz
Ahmad Arya

Ahmad yotz

Ahmad Arya
0 отзывов
10 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -30%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
112
Прибыльных трейдов:
44 (39.28%)
Убыточных трейдов:
68 (60.71%)
Лучший трейд:
149.76 USD
Худший трейд:
-153.83 USD
Общая прибыль:
4 373.92 USD (191 955 pips)
Общий убыток:
-5 291.88 USD (214 857 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (947.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 368.47 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
-0.06
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
5.44%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
-0.36
Длинных трейдов:
81 (72.32%)
Коротких трейдов:
31 (27.68%)
Профит фактор:
0.83
Мат. ожидание:
-8.20 USD
Средняя прибыль:
99.41 USD
Средний убыток:
-77.82 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-1 074.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 161.97 USD (13)
Прирост в месяц:
6.08%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 606.18 USD
Максимальная:
2 535.20 USD (64.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
56.49% (2 535.20 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 111
NQ100.R 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -917
NQ100.R -1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -23K
NQ100.R -225
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +149.76 USD
Худший трейд: -154 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +947.48 USD
Макс. убыток в серии: -1 074.12 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real16
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Нет отзывов
2026.01.11 04:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 04:03
A large drawdown may occur on the account again
