- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
112
Прибыльных трейдов:
44 (39.28%)
Убыточных трейдов:
68 (60.71%)
Лучший трейд:
149.76 USD
Худший трейд:
-153.83 USD
Общая прибыль:
4 373.92 USD (191 955 pips)
Общий убыток:
-5 291.88 USD (214 857 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (947.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 368.47 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
-0.06
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
5.44%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
-0.36
Длинных трейдов:
81 (72.32%)
Коротких трейдов:
31 (27.68%)
Профит фактор:
0.83
Мат. ожидание:
-8.20 USD
Средняя прибыль:
99.41 USD
Средний убыток:
-77.82 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-1 074.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 161.97 USD (13)
Прирост в месяц:
6.08%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 606.18 USD
Максимальная:
2 535.20 USD (64.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
56.49% (2 535.20 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|111
|NQ100.R
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-917
|NQ100.R
|-1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-23K
|NQ100.R
|-225
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +149.76 USD
Худший трейд: -154 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +947.48 USD
Макс. убыток в серии: -1 074.12 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
еще 196...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов