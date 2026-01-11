- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
112
利益トレード:
44 (39.28%)
損失トレード:
68 (60.71%)
ベストトレード:
149.76 USD
最悪のトレード:
-153.83 USD
総利益:
4 373.92 USD (191 955 pips)
総損失:
-5 291.88 USD (214 857 pips)
最大連続の勝ち:
11 (947.48 USD)
最大連続利益:
1 368.47 USD (10)
シャープレシオ:
-0.06
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
5.44%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
-0.36
長いトレード:
81 (72.32%)
短いトレード:
31 (27.68%)
プロフィットファクター:
0.83
期待されたペイオフ:
-8.20 USD
平均利益:
99.41 USD
平均損失:
-77.82 USD
最大連続の負け:
14 (-1 074.12 USD)
最大連続損失:
-1 161.97 USD (13)
月間成長:
6.08%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 606.18 USD
最大の:
2 535.20 USD (64.52%)
比較ドローダウン:
残高による:
56.49% (2 535.20 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|111
|NQ100.R
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-917
|NQ100.R
|-1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-23K
|NQ100.R
|-225
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +149.76 USD
最悪のトレード: -154 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +947.48 USD
最大連続損失: -1 074.12 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
