シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Ahmad yotz
Ahmad Arya

Ahmad yotz

Ahmad Arya
レビュー0件
10週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 -30%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
112
利益トレード:
44 (39.28%)
損失トレード:
68 (60.71%)
ベストトレード:
149.76 USD
最悪のトレード:
-153.83 USD
総利益:
4 373.92 USD (191 955 pips)
総損失:
-5 291.88 USD (214 857 pips)
最大連続の勝ち:
11 (947.48 USD)
最大連続利益:
1 368.47 USD (10)
シャープレシオ:
-0.06
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
5.44%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
-0.36
長いトレード:
81 (72.32%)
短いトレード:
31 (27.68%)
プロフィットファクター:
0.83
期待されたペイオフ:
-8.20 USD
平均利益:
99.41 USD
平均損失:
-77.82 USD
最大連続の負け:
14 (-1 074.12 USD)
最大連続損失:
-1 161.97 USD (13)
月間成長:
6.08%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 606.18 USD
最大の:
2 535.20 USD (64.52%)
比較ドローダウン:
残高による:
56.49% (2 535.20 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 111
NQ100.R 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -917
NQ100.R -1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -23K
NQ100.R -225
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +149.76 USD
最悪のトレード: -154 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +947.48 USD
最大連続損失: -1 074.12 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-Real16
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
レビューなし
2026.01.11 04:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 04:03
A large drawdown may occur on the account again
