Negociações:
112
Negociações com lucro:
44 (39.28%)
Negociações com perda:
68 (60.71%)
Melhor negociação:
149.76 USD
Pior negociação:
-153.83 USD
Lucro bruto:
4 373.92 USD (191 955 pips)
Perda bruta:
-5 291.88 USD (214 857 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (947.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 368.47 USD (10)
Índice de Sharpe:
-0.06
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
5.44%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
-0.36
Negociações longas:
81 (72.32%)
Negociações curtas:
31 (27.68%)
Fator de lucro:
0.83
Valor esperado:
-8.20 USD
Lucro médio:
99.41 USD
Perda média:
-77.82 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-1 074.12 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 161.97 USD (13)
Crescimento mensal:
6.08%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 606.18 USD
Máximo:
2 535.20 USD (64.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
56.49% (2 535.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|111
|NQ100.R
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-917
|NQ100.R
|-1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-23K
|NQ100.R
|-225
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +149.76 USD
Pior negociação: -154 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +947.48 USD
Máxima perda consecutiva: -1 074.12 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
