Ahmad Arya

Ahmad yotz

Ahmad Arya
0 comentários
10 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -30%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
112
Negociações com lucro:
44 (39.28%)
Negociações com perda:
68 (60.71%)
Melhor negociação:
149.76 USD
Pior negociação:
-153.83 USD
Lucro bruto:
4 373.92 USD (191 955 pips)
Perda bruta:
-5 291.88 USD (214 857 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (947.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 368.47 USD (10)
Índice de Sharpe:
-0.06
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
5.44%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
-0.36
Negociações longas:
81 (72.32%)
Negociações curtas:
31 (27.68%)
Fator de lucro:
0.83
Valor esperado:
-8.20 USD
Lucro médio:
99.41 USD
Perda média:
-77.82 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-1 074.12 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 161.97 USD (13)
Crescimento mensal:
6.08%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 606.18 USD
Máximo:
2 535.20 USD (64.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
56.49% (2 535.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 111
NQ100.R 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -917
NQ100.R -1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -23K
NQ100.R -225
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +149.76 USD
Pior negociação: -154 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +947.48 USD
Máxima perda consecutiva: -1 074.12 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real16
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Sem comentários
2026.01.11 04:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 04:03
A large drawdown may occur on the account again
