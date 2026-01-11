SinyallerBölümler
Emanuele Castellani Perelli

CepTrading

Emanuele Castellani Perelli
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
FTMO-Server3
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
204
Kârla kapanan işlemler:
120 (58.82%)
Zararla kapanan işlemler:
84 (41.18%)
En iyi işlem:
375.70 USD
En kötü işlem:
-3 104.98 USD
Brüt kâr:
3 575.90 USD (411 243 pips)
Brüt zarar:
-6 076.46 USD (692 553 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (111.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
392.80 USD (8)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
47.95%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
218
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.65
Alış işlemleri:
89 (43.63%)
Satış işlemleri:
115 (56.37%)
Kâr faktörü:
0.59
Beklenen getiri:
-12.26 USD
Ortalama kâr:
29.80 USD
Ortalama zarar:
-72.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-1 031.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 111.14 USD (3)
Aylık büyüme:
-2.50%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 837.43 USD
Maksimum:
3 852.08 USD (3.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
1.16% (1 126.56 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 80
EURUSD 40
GBPUSD 30
USDJPY 23
USDCHF 12
EURNZD 10
NZDUSD 3
XAUUSD 2
XPTUSD 2
XAGUSD 1
US30.cash 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -943
EURUSD 344
GBPUSD 379
USDJPY 234
USDCHF 22
EURNZD 322
NZDUSD -133
XAUUSD 78
XPTUSD 28
XAGUSD 273
US30.cash -3.1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -59K
EURUSD 559
GBPUSD 112
USDJPY 537
USDCHF 92
EURNZD -50
NZDUSD -249
XAUUSD 789
XPTUSD 291
XAGUSD 546
US30.cash -16K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +375.70 USD
En kötü işlem: -3 105 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +111.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 031.87 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2026.01.11 01:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.11 01:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.10 23:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.10 23:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 23:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.