Emanuele Castellani Perelli

CepTrading

Emanuele Castellani Perelli
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
FTMO-Server3
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
204
Profit Trade:
120 (58.82%)
Loss Trade:
84 (41.18%)
Best Trade:
375.70 USD
Worst Trade:
-3 104.98 USD
Profitto lordo:
3 575.90 USD (411 243 pips)
Perdita lorda:
-6 076.46 USD (692 553 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (111.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
392.80 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
47.95%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
218
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.65
Long Trade:
89 (43.63%)
Short Trade:
115 (56.37%)
Fattore di profitto:
0.59
Profitto previsto:
-12.26 USD
Profitto medio:
29.80 USD
Perdita media:
-72.34 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-1 031.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 111.14 USD (3)
Crescita mensile:
-2.50%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 837.43 USD
Massimale:
3 852.08 USD (3.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.16% (1 126.56 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 80
EURUSD 40
GBPUSD 30
USDJPY 23
USDCHF 12
EURNZD 10
NZDUSD 3
XAUUSD 2
XPTUSD 2
XAGUSD 1
US30.cash 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -943
EURUSD 344
GBPUSD 379
USDJPY 234
USDCHF 22
EURNZD 322
NZDUSD -133
XAUUSD 78
XPTUSD 28
XAGUSD 273
US30.cash -3.1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -59K
EURUSD 559
GBPUSD 112
USDJPY 537
USDCHF 92
EURNZD -50
NZDUSD -249
XAUUSD 789
XPTUSD 291
XAGUSD 546
US30.cash -16K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +375.70 USD
Worst Trade: -3 105 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +111.09 USD
Massima perdita consecutiva: -1 031.87 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.11 01:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.11 01:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.10 23:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.10 23:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 23:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
