Emanuele Castellani Perelli

CepTrading

Emanuele Castellani Perelli
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
0%
FTMO-Server3
1:100
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
204
Transacciones Rentables:
120 (58.82%)
Transacciones Irrentables:
84 (41.18%)
Mejor transacción:
375.70 USD
Peor transacción:
-3 104.98 USD
Beneficio Bruto:
3 575.90 USD (411 243 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 076.46 USD (692 553 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (111.09 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
392.80 USD (8)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
47.95%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
218
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
-0.65
Transacciones Largas:
89 (43.63%)
Transacciones Cortas:
115 (56.37%)
Factor de Beneficio:
0.59
Beneficio Esperado:
-12.26 USD
Beneficio medio:
29.80 USD
Pérdidas medias:
-72.34 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-1 031.87 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 111.14 USD (3)
Crecimiento al mes:
-2.50%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 837.43 USD
Máxima:
3 852.08 USD (3.81%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
1.16% (1 126.56 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 80
EURUSD 40
GBPUSD 30
USDJPY 23
USDCHF 12
EURNZD 10
NZDUSD 3
XAUUSD 2
XPTUSD 2
XAGUSD 1
US30.cash 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD -943
EURUSD 344
GBPUSD 379
USDJPY 234
USDCHF 22
EURNZD 322
NZDUSD -133
XAUUSD 78
XPTUSD 28
XAGUSD 273
US30.cash -3.1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD -59K
EURUSD 559
GBPUSD 112
USDJPY 537
USDCHF 92
EURNZD -50
NZDUSD -249
XAUUSD 789
XPTUSD 291
XAGUSD 546
US30.cash -16K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +375.70 USD
Peor transacción: -3 105 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +111.09 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 031.87 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FTMO-Server3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.11 01:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.11 01:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.10 23:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.10 23:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 23:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
