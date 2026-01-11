SignaleKategorien
Emanuele Castellani Perelli

CepTrading

Emanuele Castellani Perelli
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
0%
FTMO-Server3
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
204
Gewinntrades:
120 (58.82%)
Verlusttrades:
84 (41.18%)
Bester Trade:
375.70 USD
Schlechtester Trade:
-3 104.98 USD
Bruttoprofit:
3 575.90 USD (411 243 pips)
Bruttoverlust:
-6 076.46 USD (692 553 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (111.09 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
392.80 USD (8)
Sharpe Ratio:
-0.05
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
47.95%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
218
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
-0.65
Long-Positionen:
89 (43.63%)
Short-Positionen:
115 (56.37%)
Profit-Faktor:
0.59
Mathematische Gewinnerwartung:
-12.26 USD
Durchschnittlicher Profit:
29.80 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-72.34 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-1 031.87 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 111.14 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-2.50%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 837.43 USD
Maximaler:
3 852.08 USD (3.81%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
1.16% (1 126.56 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 80
EURUSD 40
GBPUSD 30
USDJPY 23
USDCHF 12
EURNZD 10
NZDUSD 3
XAUUSD 2
XPTUSD 2
XAGUSD 1
US30.cash 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD -943
EURUSD 344
GBPUSD 379
USDJPY 234
USDCHF 22
EURNZD 322
NZDUSD -133
XAUUSD 78
XPTUSD 28
XAGUSD 273
US30.cash -3.1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD -59K
EURUSD 559
GBPUSD 112
USDJPY 537
USDCHF 92
EURNZD -50
NZDUSD -249
XAUUSD 789
XPTUSD 291
XAGUSD 546
US30.cash -16K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +375.70 USD
Schlechtester Trade: -3 105 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +111.09 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 031.87 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FTMO-Server3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.11 01:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.11 01:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.10 23:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.10 23:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 23:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.