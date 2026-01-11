- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
204
利益トレード:
120 (58.82%)
損失トレード:
84 (41.18%)
ベストトレード:
375.70 USD
最悪のトレード:
-3 104.98 USD
総利益:
3 575.90 USD (411 243 pips)
総損失:
-6 076.46 USD (692 553 pips)
最大連続の勝ち:
10 (111.09 USD)
最大連続利益:
392.80 USD (8)
シャープレシオ:
-0.05
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
47.95%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
218
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
-0.65
長いトレード:
89 (43.63%)
短いトレード:
115 (56.37%)
プロフィットファクター:
0.59
期待されたペイオフ:
-12.26 USD
平均利益:
29.80 USD
平均損失:
-72.34 USD
最大連続の負け:
7 (-1 031.87 USD)
最大連続損失:
-3 111.14 USD (3)
月間成長:
-2.50%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 837.43 USD
最大の:
3 852.08 USD (3.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
1.16% (1 126.56 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|80
|EURUSD
|40
|GBPUSD
|30
|USDJPY
|23
|USDCHF
|12
|EURNZD
|10
|NZDUSD
|3
|XAUUSD
|2
|XPTUSD
|2
|XAGUSD
|1
|US30.cash
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|-943
|EURUSD
|344
|GBPUSD
|379
|USDJPY
|234
|USDCHF
|22
|EURNZD
|322
|NZDUSD
|-133
|XAUUSD
|78
|XPTUSD
|28
|XAGUSD
|273
|US30.cash
|-3.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|-59K
|EURUSD
|559
|GBPUSD
|112
|USDJPY
|537
|USDCHF
|92
|EURNZD
|-50
|NZDUSD
|-249
|XAUUSD
|789
|XPTUSD
|291
|XAGUSD
|546
|US30.cash
|-16K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +375.70 USD
最悪のトレード: -3 105 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +111.09 USD
最大連続損失: -1 031.87 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
0%
0
0
USD
USD
97K
USD
USD
1
96%
204
58%
100%
0.58
-12.26
USD
USD
1%
1:100