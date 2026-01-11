- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
204
Прибыльных трейдов:
120 (58.82%)
Убыточных трейдов:
84 (41.18%)
Лучший трейд:
375.70 USD
Худший трейд:
-3 104.98 USD
Общая прибыль:
3 575.90 USD (411 243 pips)
Общий убыток:
-6 076.46 USD (692 553 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (111.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
392.80 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
47.95%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
218
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.65
Длинных трейдов:
89 (43.63%)
Коротких трейдов:
115 (56.37%)
Профит фактор:
0.59
Мат. ожидание:
-12.26 USD
Средняя прибыль:
29.80 USD
Средний убыток:
-72.34 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-1 031.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 111.14 USD (3)
Прирост в месяц:
-2.50%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 837.43 USD
Максимальная:
3 852.08 USD (3.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
1.16% (1 126.56 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|80
|EURUSD
|40
|GBPUSD
|30
|USDJPY
|23
|USDCHF
|12
|EURNZD
|10
|NZDUSD
|3
|XAUUSD
|2
|XPTUSD
|2
|XAGUSD
|1
|US30.cash
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|-943
|EURUSD
|344
|GBPUSD
|379
|USDJPY
|234
|USDCHF
|22
|EURNZD
|322
|NZDUSD
|-133
|XAUUSD
|78
|XPTUSD
|28
|XAGUSD
|273
|US30.cash
|-3.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-59K
|EURUSD
|559
|GBPUSD
|112
|USDJPY
|537
|USDCHF
|92
|EURNZD
|-50
|NZDUSD
|-249
|XAUUSD
|789
|XPTUSD
|291
|XAGUSD
|546
|US30.cash
|-16K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +375.70 USD
Худший трейд: -3 105 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +111.09 USD
Макс. убыток в серии: -1 031.87 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
USD
97K
USD
USD
1
96%
204
58%
100%
0.58
-12.26
USD
USD
1%
1:100