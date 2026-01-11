СигналыРазделы
Emanuele Castellani Perelli

CepTrading

Emanuele Castellani Perelli
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
0%
FTMO-Server3
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
204
Прибыльных трейдов:
120 (58.82%)
Убыточных трейдов:
84 (41.18%)
Лучший трейд:
375.70 USD
Худший трейд:
-3 104.98 USD
Общая прибыль:
3 575.90 USD (411 243 pips)
Общий убыток:
-6 076.46 USD (692 553 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (111.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
392.80 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
47.95%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
218
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.65
Длинных трейдов:
89 (43.63%)
Коротких трейдов:
115 (56.37%)
Профит фактор:
0.59
Мат. ожидание:
-12.26 USD
Средняя прибыль:
29.80 USD
Средний убыток:
-72.34 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-1 031.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 111.14 USD (3)
Прирост в месяц:
-2.50%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 837.43 USD
Максимальная:
3 852.08 USD (3.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
1.16% (1 126.56 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 80
EURUSD 40
GBPUSD 30
USDJPY 23
USDCHF 12
EURNZD 10
NZDUSD 3
XAUUSD 2
XPTUSD 2
XAGUSD 1
US30.cash 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD -943
EURUSD 344
GBPUSD 379
USDJPY 234
USDCHF 22
EURNZD 322
NZDUSD -133
XAUUSD 78
XPTUSD 28
XAGUSD 273
US30.cash -3.1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD -59K
EURUSD 559
GBPUSD 112
USDJPY 537
USDCHF 92
EURNZD -50
NZDUSD -249
XAUUSD 789
XPTUSD 291
XAGUSD 546
US30.cash -16K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +375.70 USD
Худший трейд: -3 105 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +111.09 USD
Макс. убыток в серии: -1 031.87 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

2026.01.11 01:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.11 01:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.10 23:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.10 23:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 23:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.