- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
204
Negociações com lucro:
120 (58.82%)
Negociações com perda:
84 (41.18%)
Melhor negociação:
375.70 USD
Pior negociação:
-3 104.98 USD
Lucro bruto:
3 575.90 USD (411 243 pips)
Perda bruta:
-6 076.46 USD (692 553 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (111.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
392.80 USD (8)
Índice de Sharpe:
-0.05
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
47.95%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
218
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.65
Negociações longas:
89 (43.63%)
Negociações curtas:
115 (56.37%)
Fator de lucro:
0.59
Valor esperado:
-12.26 USD
Lucro médio:
29.80 USD
Perda média:
-72.34 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-1 031.87 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 111.14 USD (3)
Crescimento mensal:
-2.50%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 837.43 USD
Máximo:
3 852.08 USD (3.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.16% (1 126.56 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|80
|EURUSD
|40
|GBPUSD
|30
|USDJPY
|23
|USDCHF
|12
|EURNZD
|10
|NZDUSD
|3
|XAUUSD
|2
|XPTUSD
|2
|XAGUSD
|1
|US30.cash
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|-943
|EURUSD
|344
|GBPUSD
|379
|USDJPY
|234
|USDCHF
|22
|EURNZD
|322
|NZDUSD
|-133
|XAUUSD
|78
|XPTUSD
|28
|XAGUSD
|273
|US30.cash
|-3.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|-59K
|EURUSD
|559
|GBPUSD
|112
|USDJPY
|537
|USDCHF
|92
|EURNZD
|-50
|NZDUSD
|-249
|XAUUSD
|789
|XPTUSD
|291
|XAGUSD
|546
|US30.cash
|-16K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +375.70 USD
Pior negociação: -3 105 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +111.09 USD
Máxima perda consecutiva: -1 031.87 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
0%
0
0
USD
USD
97K
USD
USD
1
96%
204
58%
100%
0.58
-12.26
USD
USD
1%
1:100