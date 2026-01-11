SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / CepTrading
Emanuele Castellani Perelli

CepTrading

Emanuele Castellani Perelli
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
0%
FTMO-Server3
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
204
Negociações com lucro:
120 (58.82%)
Negociações com perda:
84 (41.18%)
Melhor negociação:
375.70 USD
Pior negociação:
-3 104.98 USD
Lucro bruto:
3 575.90 USD (411 243 pips)
Perda bruta:
-6 076.46 USD (692 553 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (111.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
392.80 USD (8)
Índice de Sharpe:
-0.05
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
47.95%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
218
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.65
Negociações longas:
89 (43.63%)
Negociações curtas:
115 (56.37%)
Fator de lucro:
0.59
Valor esperado:
-12.26 USD
Lucro médio:
29.80 USD
Perda média:
-72.34 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-1 031.87 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 111.14 USD (3)
Crescimento mensal:
-2.50%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 837.43 USD
Máximo:
3 852.08 USD (3.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.16% (1 126.56 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 80
EURUSD 40
GBPUSD 30
USDJPY 23
USDCHF 12
EURNZD 10
NZDUSD 3
XAUUSD 2
XPTUSD 2
XAGUSD 1
US30.cash 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD -943
EURUSD 344
GBPUSD 379
USDJPY 234
USDCHF 22
EURNZD 322
NZDUSD -133
XAUUSD 78
XPTUSD 28
XAGUSD 273
US30.cash -3.1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD -59K
EURUSD 559
GBPUSD 112
USDJPY 537
USDCHF 92
EURNZD -50
NZDUSD -249
XAUUSD 789
XPTUSD 291
XAGUSD 546
US30.cash -16K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +375.70 USD
Pior negociação: -3 105 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +111.09 USD
Máxima perda consecutiva: -1 031.87 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.11 01:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.11 01:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.10 23:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.10 23:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 23:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
CepTrading
30 USD por mês
0%
0
0
USD
97K
USD
1
96%
204
58%
100%
0.58
-12.26
USD
1%
1:100
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.