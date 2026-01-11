- 자본
- 축소
트레이드:
210
이익 거래:
123 (58.57%)
손실 거래:
87 (41.43%)
최고의 거래:
375.70 USD
최악의 거래:
-3 104.98 USD
총 수익:
3 686.78 USD (466 080 pips)
총 손실:
-6 119.59 USD (697 709 pips)
연속 최대 이익:
10 (111.09 USD)
샤프 비율:
-0.05
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
47.95%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
221
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
-0.63
롱(주식매수):
93 (44.29%)
숏(주식차입매도):
117 (55.71%)
수익 요인:
0.60
기대수익:
-11.58 USD
평균 이익:
29.97 USD
평균 손실:
-70.34 USD
연속 최대 손실:
7 (-1 031.87 USD)
연속 최대 손실:
-3 111.14 USD (3)
월별 성장률:
-2.43%
Algo 트레이딩:
95%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 837.43 USD
최대한의:
3 852.08 USD (3.81%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.81% (3 852.08 USD)
자본금별:
1.16% (1 126.56 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|86
|EURUSD
|40
|GBPUSD
|30
|USDJPY
|23
|USDCHF
|12
|EURNZD
|10
|NZDUSD
|3
|XAUUSD
|2
|XPTUSD
|2
|XAGUSD
|1
|US30.cash
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|-875
|EURUSD
|344
|GBPUSD
|379
|USDJPY
|234
|USDCHF
|22
|EURNZD
|322
|NZDUSD
|-133
|XAUUSD
|78
|XPTUSD
|28
|XAGUSD
|273
|US30.cash
|-3.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|-4.6K
|EURUSD
|559
|GBPUSD
|112
|USDJPY
|537
|USDCHF
|92
|EURNZD
|-50
|NZDUSD
|-249
|XAUUSD
|789
|XPTUSD
|291
|XAGUSD
|546
|US30.cash
|-16K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +375.70 USD
최악의 거래: -3 105 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +111.09 USD
연속 최대 손실: -1 031.87 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FTMO-Server3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
