- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
204
盈利交易:
120 (58.82%)
亏损交易:
84 (41.18%)
最好交易:
375.70 USD
最差交易:
-3 104.98 USD
毛利:
3 575.90 USD (411 243 pips)
毛利亏损:
-6 076.46 USD (692 553 pips)
最大连续赢利:
10 (111.09 USD)
最大连续盈利:
392.80 USD (8)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
47.95%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
218
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.65
长期交易:
89 (43.63%)
短期交易:
115 (56.37%)
利润因子:
0.59
预期回报:
-12.26 USD
平均利润:
29.80 USD
平均损失:
-72.34 USD
最大连续失误:
7 (-1 031.87 USD)
最大连续亏损:
-3 111.14 USD (3)
每月增长:
-2.50%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
2 837.43 USD
最大值:
3 852.08 USD (3.81%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
1.16% (1 126.56 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|80
|EURUSD
|40
|GBPUSD
|30
|USDJPY
|23
|USDCHF
|12
|EURNZD
|10
|NZDUSD
|3
|XAUUSD
|2
|XPTUSD
|2
|XAGUSD
|1
|US30.cash
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|-943
|EURUSD
|344
|GBPUSD
|379
|USDJPY
|234
|USDCHF
|22
|EURNZD
|322
|NZDUSD
|-133
|XAUUSD
|78
|XPTUSD
|28
|XAGUSD
|273
|US30.cash
|-3.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|-59K
|EURUSD
|559
|GBPUSD
|112
|USDJPY
|537
|USDCHF
|92
|EURNZD
|-50
|NZDUSD
|-249
|XAUUSD
|789
|XPTUSD
|291
|XAGUSD
|546
|US30.cash
|-16K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +375.70 USD
最差交易: -3 105 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +111.09 USD
最大连续亏损: -1 031.87 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FTMO-Server3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
0%
0
0
USD
USD
97K
USD
USD
1
96%
204
58%
100%
0.58
-12.26
USD
USD
1%
1:100