信号部分
信号 / MetaTrader 4 / CepTrading
Emanuele Castellani Perelli

CepTrading

Emanuele Castellani Perelli
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
0%
FTMO-Server3
1:100
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
204
盈利交易:
120 (58.82%)
亏损交易:
84 (41.18%)
最好交易:
375.70 USD
最差交易:
-3 104.98 USD
毛利:
3 575.90 USD (411 243 pips)
毛利亏损:
-6 076.46 USD (692 553 pips)
最大连续赢利:
10 (111.09 USD)
最大连续盈利:
392.80 USD (8)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
47.95%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
218
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.65
长期交易:
89 (43.63%)
短期交易:
115 (56.37%)
利润因子:
0.59
预期回报:
-12.26 USD
平均利润:
29.80 USD
平均损失:
-72.34 USD
最大连续失误:
7 (-1 031.87 USD)
最大连续亏损:
-3 111.14 USD (3)
每月增长:
-2.50%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
2 837.43 USD
最大值:
3 852.08 USD (3.81%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
1.16% (1 126.56 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 80
EURUSD 40
GBPUSD 30
USDJPY 23
USDCHF 12
EURNZD 10
NZDUSD 3
XAUUSD 2
XPTUSD 2
XAGUSD 1
US30.cash 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD -943
EURUSD 344
GBPUSD 379
USDJPY 234
USDCHF 22
EURNZD 322
NZDUSD -133
XAUUSD 78
XPTUSD 28
XAGUSD 273
US30.cash -3.1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD -59K
EURUSD 559
GBPUSD 112
USDJPY 537
USDCHF 92
EURNZD -50
NZDUSD -249
XAUUSD 789
XPTUSD 291
XAGUSD 546
US30.cash -16K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +375.70 USD
最差交易: -3 105 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +111.09 USD
最大连续亏损: -1 031.87 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FTMO-Server3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.11 01:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.11 01:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.10 23:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.10 23:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 23:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
CepTrading
每月30 USD
0%
0
0
USD
97K
USD
1
96%
204
58%
100%
0.58
-12.26
USD
1%
1:100
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载